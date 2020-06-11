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Bebeklere kendisinin değil, anne ya da babaların masaj yaptığını dile getiren Gümüş, 'Masajı maket bebeğimin üzerinde gösteriyorum ve anne veya babanın yapmasını sağlıyorum. Masajda ebeveyn ile bebek arasındaki bağ çok önemli.' dedi.

Gümüş, bebeklerin yaşadığı deneyimin hem kendilerini hem de ebeveynlerini mutlu ettiğini kaydetti.