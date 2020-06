10 / 19



Koronavirüs nedeniyle merkezin faaliyetlerine bir süre ara verdiğini dile getiren Gümüş, 'Tekrar açılışımızı yaptık. Merkezimiz zaten her zaman hijyen öncelikli bir merkezdi. Pandemi öncesinde de havuzlarımız kişiye özel doldurulup boşaltılıyordu. Her bebekten önce havuzumuz ve içinde kullandığımız oyuncaklar hepsi baştan aşağıya bebeklere özel ürünlerle dezenfekte ediliyordu. Bebeklerimize kullandığımız havlularımız, alt açma bezlerimiz ve mayolarımız her zaman tek kullanımlıktı. Şimdi de yine aynı şekilde hijyen şartları devam ediyor.' ifadelerini kullandı.