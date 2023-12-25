İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,286
  • EURO
    32,3933
  • ALTIN
    1932.85
  • BIST100
    7366.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi
25 Aralık 2023 Pazartesi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

<p>MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.</p>
1
/
7

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

<p>Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.</p>
2
/
7

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

<p>MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.</p>
3
/
7

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

4
/
7

5
/
7

6
/
7

7
/
7

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.