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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.