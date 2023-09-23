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Mutlu, 'Hangi etnik gruba ve inanca dahil olursa olsun zorbalıkla karşılaşmasını istemiyor, karşılaşanların da yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Balkanlar'da yapılan tüm katliamlarda canını vermiş atalarımızı saygıyla anıyoruz. 202 yıl geçse de biz Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız.' diye konuştu.