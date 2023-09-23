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  • Mora katliamının üzerinden 202 yıl geçti! Yunan konsolosluğunun önüne siyah çelenk bırakıldı

Mora katliamının üzerinden 202 yıl geçti! Yunan konsolosluğunun önüne siyah çelenk bırakıldı

Mora katliamının üzerinden 202 yıl geçti! Yunan konsolosluğunun önüne siyah çelenk bırakıldı
23 Eylül 2023 Cumartesi

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğunun önüne, Mora Yarımadası'nda Müslüman Türklere yapılan katliamın 202'nci yılı nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

<p>Edirne Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk bayrağı ve 'Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız' yazılı pankartla Konsolosluğun önüne yürüdü ve kapısına siyah çelenk bıraktı.</p>
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Edirne Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk bayrağı ve 'Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız' yazılı pankartla Konsolosluğun önüne yürüdü ve kapısına siyah çelenk bıraktı.

<p>Balkan Türkleri Federasyonu Başkanvekili Macit Mutlu, burada yaptığı konuşmada, 1821'de Mora Yarımadası'nda 40 binden fazla Müslüman Türk'ün katledildiğini söyledi.</p>
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Balkan Türkleri Federasyonu Başkanvekili Macit Mutlu, burada yaptığı konuşmada, 1821'de Mora Yarımadası'nda 40 binden fazla Müslüman Türk'ün katledildiğini söyledi.

<p>Yunanların yaptığı Mora, Tripoliçe, Navarin, Çamerya katliamlarını tarihten silmenin mümkün olmayacağını belirten Mutlu, 'Günümüze geldiğimizde Yunanistan'ın yapmış olduğu katliamlar boyut değiştirmiş; kültür, eğitim ve inanç katliamlarına dönüşmüştür.' dedi.</p>
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Yunanların yaptığı Mora, Tripoliçe, Navarin, Çamerya katliamlarını tarihten silmenin mümkün olmayacağını belirten Mutlu, 'Günümüze geldiğimizde Yunanistan'ın yapmış olduğu katliamlar boyut değiştirmiş; kültür, eğitim ve inanç katliamlarına dönüşmüştür.' dedi.

<p>Balkan Türkleri Federasyonu olarak Batı Trakya'da Türklerin kendi haklarını savunduğu her faaliyetin destekçisi olduklarını ifade eden Mutlu, geçmişte yapılan katliamları lanetlediklerini dile getirdi.</p>
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Balkan Türkleri Federasyonu olarak Batı Trakya'da Türklerin kendi haklarını savunduğu her faaliyetin destekçisi olduklarını ifade eden Mutlu, geçmişte yapılan katliamları lanetlediklerini dile getirdi.

<p>Mutlu, 'Hangi etnik gruba ve inanca dahil olursa olsun zorbalıkla karşılaşmasını istemiyor, karşılaşanların da yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Balkanlar'da yapılan tüm katliamlarda canını vermiş atalarımızı saygıyla anıyoruz. 202 yıl geçse de biz Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız.' diye konuştu.</p>
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Mutlu, 'Hangi etnik gruba ve inanca dahil olursa olsun zorbalıkla karşılaşmasını istemiyor, karşılaşanların da yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Balkanlar'da yapılan tüm katliamlarda canını vermiş atalarımızı saygıyla anıyoruz. 202 yıl geçse de biz Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız.' diye konuştu.

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