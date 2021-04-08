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Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe itirafı! 'Teklifi hemen kabul ettim'

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe itirafı! 'Teklifi hemen kabul ettim'
08 Nisan 2021 Perşembe

Ülkesinin basınına konuşan Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den aldığı teklifi ve sarı kırmızılı takıma transfer sürecini anlattı.

Bir Mısır televizyonuna röportaj veren Mostafa Mohamed, çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Bir Mısır televizyonuna röportaj veren Mostafa Mohamed, çarpıcı açıklamalar yaptı.

<p>Mısır ordusu için forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Mohamed şöyle konuştu: </p>
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Mısır ordusu için forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Mohamed şöyle konuştu:

<p>'O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu.'</p>
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'O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu.'

<p>'22 yaşındaydım ayrılmak istiyordum. <b>Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim.' </b></p>
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'22 yaşındaydım ayrılmak istiyordum. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim.'

<p>'Ancak Zamalek bana, '<b>Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz'</b> dedi.'</p>
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'Ancak Zamalek bana, 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi.'

<p>'Saygı duydum. Ancak şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı.'</p>
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'Saygı duydum. Ancak şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı.'

<p>St. Etienne ve Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşına da değinen Sarı-Kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:</p>
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St. Etienne ve Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşına da değinen Sarı-Kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

<p><b>'100 MİLYON BİLE VERSELER...'</b><br></p><p><br></p><p>'St. Etienne'e gidememe nedenim, Zamalekli idarecilerin çok büyük komisyon istemeleriydi. Bu komisyon ödenmeyince teklifi kabul etmediler.' </p>
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'100 MİLYON BİLE VERSELER...'


'St. Etienne'e gidememe nedenim, Zamalekli idarecilerin çok büyük komisyon istemeleriydi. Bu komisyon ödenmeyince teklifi kabul etmediler.'

<p>'Komisyon olayını öğrendiğimde, <b>'Size 100 milyon Dolar bile ödeseler imza atmam'</b> diye yazdım.'</p>
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'Komisyon olayını öğrendiğimde, 'Size 100 milyon Dolar bile ödeseler imza atmam' diye yazdım.'

<p>'St. Etienne'in teklifindeki tüm detaylardan haberdardım. Ancak, Galatasaray'ın teklifini bilmiyordum.'</p>
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'St. Etienne'in teklifindeki tüm detaylardan haberdardım. Ancak, Galatasaray'ın teklifini bilmiyordum.'

<p>'Konu menacerler ve yönetimler arasındaydı. Teklifin farkında bile değildim. Mısır Ligi'nde olduğum için bundan daha fazla da parlayamayacaktım.' </p>
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'Konu menacerler ve yönetimler arasındaydı. Teklifin farkında bile değildim. Mısır Ligi'nde olduğum için bundan daha fazla da parlayamayacaktım.'

<p>'Önceki yönetim dağıldığında ve Galatasaray'dan bir teklif aldığımda, yeni yönetime profesyonel olmalarını söyledim. Galatasaray'ın teklifinin gelebilecek en yüksek teklif olduğunu söyledim.'</p>
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'Önceki yönetim dağıldığında ve Galatasaray'dan bir teklif aldığımda, yeni yönetime profesyonel olmalarını söyledim. Galatasaray'ın teklifinin gelebilecek en yüksek teklif olduğunu söyledim.'

<p><b>'FORMA ŞANSI BULAMAM DEDİM'</b><br></p><p><br></p><p>'İlk başta Galatasaray'a gitmek istemiyordum. Çünkü, Radamel Falcao vardı. Forma şansı bulamam dedim.' </p>
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'FORMA ŞANSI BULAMAM DEDİM'


'İlk başta Galatasaray'a gitmek istemiyordum. Çünkü, Radamel Falcao vardı. Forma şansı bulamam dedim.'

<p>'En sonunda kabul ettim. 'Tanrıyla rekabet edeceğim' dedim. Şu anda Falcao ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum sağladım.' </p>
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'En sonunda kabul ettim. 'Tanrıyla rekabet edeceğim' dedim. Şu anda Falcao ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum sağladım.'

<p>'Galatasaray'daki ilk maçımdan önce Belhanda ile konuştum. Ona gittim <b>'Oyuna girersem ve penaltı kazanırsak ben atabilir miyim?</b>' dedim. Kabul etti.' </p>
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'Galatasaray'daki ilk maçımdan önce Belhanda ile konuştum. Ona gittim 'Oyuna girersem ve penaltı kazanırsak ben atabilir miyim?' dedim. Kabul etti.'

<p>'Daha sonra ilk maçımda gerçekten penaltı kazandık ve golümü attım. Doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray'daki ilk 6 maçımda 6 gol atmayı beklemiyordum.'</p>
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'Daha sonra ilk maçımda gerçekten penaltı kazandık ve golümü attım. Doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray'daki ilk 6 maçımda 6 gol atmayı beklemiyordum.'

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