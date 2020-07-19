MotoGP’de yeni sezon beklenmedik bir kazayla start aldı.
İspanya’da koşulan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi, yaşadığı talihsizlik sonucunda yarış dışı kaldı.
Yeni tip koronavirüs ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağı İspanya Jerez Pisti’nde 4,4 kilometrelik parkurda 25 tur üzerinden gerçekleşti.
Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda 8 şampiyonluğu bulunan son 4 yılın şampiyonu Repsol Honda takımının sporcusu Marc Marquez, kendi seyircisi önünde adeta şok yaşadı.
Yarışı önde götürdüğü bölümde kumlu bölüme giren ve hızını kaybederek rakiplerinin gerisinde kalan İspanyol pilot, sonrasında piste dönmeyi başarıp tekrardan üst sıralara doğru tırmansa da, bu kez de kaza geçirdi.
Son sıralara kadar gerilediği mücadelede yeniden ilk üçe kadar tırmanan Marquez, bitime dört tur kala hızlı girdiği virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti.
Aracın altından kaymasıyla havada kalan tecrübeli pilot, ardından pist dışındaki bölgeye doğru savruldu.
Üst üste taklalar atan ve yerde kalan Marc Marquez’e ilk müdahaleyi pist görevlileri yaptı. Boyunluk takılan sporcu sedyeye alınırken, ardından hastaneye sevk edildi.
Geçirdiği talihsiz kazanın ardından sağ kolunda kırık oluştuğu belirtilen Marc Marquez’in pazartesi günü Barcelona’da ameliyat edileceği belirtildi.
Öte yandan tamamlanan yarışı İspanya Grand Prix'sini Petronas Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.
PİLOTLAR KLASMANI İSE ŞU ŞEKİLDE:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 20 puan
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 16 puan
4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan
5. Franco Morbidelli (İtalya): 11 puan