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MotoGP'de inanılmaz kaza! Şampiyonluk favorisi hastaneye kaldırıldı

MotoGP'de inanılmaz kaza! Şampiyonluk favorisi hastaneye kaldırıldı
19 Temmuz 2020 Pazar

2020 MotoGp şansız bir şekilde başladı. İspanya'daki yarışta şampiyonluk favorisi kaza yaptı.

<p>MotoGP’de yeni sezon beklenmedik bir kazayla start aldı. </p>
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MotoGP’de yeni sezon beklenmedik bir kazayla start aldı. 

<p>İspanya’da koşulan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi, yaşadığı talihsizlik sonucunda yarış dışı kaldı.</p>
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İspanya’da koşulan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi, yaşadığı talihsizlik sonucunda yarış dışı kaldı.

<p>Yeni tip koronavirüs ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağı İspanya Jerez Pisti’nde 4,4 kilometrelik parkurda 25 tur üzerinden gerçekleşti.</p>
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Yeni tip koronavirüs ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağı İspanya Jerez Pisti’nde 4,4 kilometrelik parkurda 25 tur üzerinden gerçekleşti.

<p>Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda 8 şampiyonluğu bulunan son 4 yılın şampiyonu Repsol Honda takımının sporcusu Marc Marquez, kendi seyircisi önünde adeta şok yaşadı.</p>
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Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda 8 şampiyonluğu bulunan son 4 yılın şampiyonu Repsol Honda takımının sporcusu Marc Marquez, kendi seyircisi önünde adeta şok yaşadı.

<p>Yarışı önde götürdüğü bölümde kumlu bölüme giren ve hızını kaybederek rakiplerinin gerisinde kalan İspanyol pilot, sonrasında piste dönmeyi başarıp tekrardan üst sıralara doğru tırmansa da, bu kez de kaza geçirdi.</p>
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Yarışı önde götürdüğü bölümde kumlu bölüme giren ve hızını kaybederek rakiplerinin gerisinde kalan İspanyol pilot, sonrasında piste dönmeyi başarıp tekrardan üst sıralara doğru tırmansa da, bu kez de kaza geçirdi.

<p>Son sıralara kadar gerilediği mücadelede yeniden ilk üçe kadar tırmanan Marquez, bitime dört tur kala hızlı girdiği virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti. </p>
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Son sıralara kadar gerilediği mücadelede yeniden ilk üçe kadar tırmanan Marquez, bitime dört tur kala hızlı girdiği virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti. 

<p>Aracın altından kaymasıyla havada kalan tecrübeli pilot, ardından pist dışındaki bölgeye doğru savruldu.</p>
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Aracın altından kaymasıyla havada kalan tecrübeli pilot, ardından pist dışındaki bölgeye doğru savruldu.

<p>Üst üste taklalar atan ve yerde kalan Marc Marquez’e ilk müdahaleyi pist görevlileri yaptı. Boyunluk takılan sporcu sedyeye alınırken, ardından hastaneye sevk edildi.</p>
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Üst üste taklalar atan ve yerde kalan Marc Marquez’e ilk müdahaleyi pist görevlileri yaptı. Boyunluk takılan sporcu sedyeye alınırken, ardından hastaneye sevk edildi.

<p>Geçirdiği talihsiz kazanın ardından sağ kolunda kırık oluştuğu belirtilen Marc Marquez’in pazartesi günü Barcelona’da ameliyat edileceği belirtildi.</p>
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Geçirdiği talihsiz kazanın ardından sağ kolunda kırık oluştuğu belirtilen Marc Marquez’in pazartesi günü Barcelona’da ameliyat edileceği belirtildi.

<p>Öte yandan tamamlanan yarışı  İspanya Grand Prix'sini Petronas Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.</p>
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Öte yandan tamamlanan yarışı  İspanya Grand Prix'sini Petronas Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.

<p>PİLOTLAR KLASMANI İSE ŞU ŞEKİLDE:<br></p><p><br></p>
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PİLOTLAR KLASMANI İSE ŞU ŞEKİLDE:


<p>1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan</p><p>2. Maverick Vinales (İspanya): 20 puan</p><p>3. Andrea Dovizioso (İtalya): 16 puan</p><p>4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan</p><p>5. Franco Morbidelli (İtalya): 11 puan</p>
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1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 20 puan

3. Andrea Dovizioso (İtalya): 16 puan

4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan

5. Franco Morbidelli (İtalya): 11 puan

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