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  • Muğdat Çelik'ten olay sözler! 'Jailson'u kovaladığımız için...'

Muğdat Çelik'ten olay sözler! 'Jailson'u kovaladığımız için...'

Muğdat Çelik'ten olay sözler! 'Jailson'u kovaladığımız için...'
24 Kasım 2020 Salı

Galatasaray - Kayserispor maçında yaptırdığı penaltı, gördüğü kırmızı kart ve performansı nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Muğdat Çelik'ten çok çarpıcı bir yanıt geldi.

Galatasaray ile Kayserispor'un 1-1 berabere kaldığı maçın flaş ismi Muğdat Çelik'ti. 
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Galatasaray ile Kayserispor'un 1-1 berabere kaldığı maçın flaş ismi Muğdat Çelik'ti. 

<p>Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip, ikinci sarı kartla oyun dışı kalan golcü oyuncu, sosyal medyada uğradığı yoğun tepkiler sonrası çok sert ifadeler kullandı.</p>
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Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip, ikinci sarı kartla oyun dışı kalan golcü oyuncu, sosyal medyada uğradığı yoğun tepkiler sonrası çok sert ifadeler kullandı.

<p>Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, Fenerbahçeliler'i işaret ederek eleştirilerin adresinin Galatasaray'ın ezeli rakibinin taraftarları olduğunu ima etti.</p>
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Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, Fenerbahçeliler'i işaret ederek eleştirilerin adresinin Galatasaray'ın ezeli rakibinin taraftarları olduğunu ima etti.

<p>Muğdat, buna gerekçe olarak ise yakın tarihte oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını hatırlattı. </p>
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Muğdat, buna gerekçe olarak ise yakın tarihte oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını hatırlattı. 

<p>Golcü oyuncu, <b>'Bunlar Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişmişti. Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor'</b> ifadesini kullandı.</p>
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Golcü oyuncu, 'Bunlar Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişmişti. Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor' ifadesini kullandı.

<p><b>'AYAĞINA BASMADIM'</b><br></p><p><br></p><p>Golcü futbolcunun açıklamaları şöyle: </p>
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'AYAĞINA BASMADIM'


Golcü futbolcunun açıklamaları şöyle: 

<p>'Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu!'</p>
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'Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu!'

<p>'Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu.'</p>
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'Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu.'

<p><span >'Berabere kaldık en çok sevinen kişi benim. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim.'</span><br></p>
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'Berabere kaldık en çok sevinen kişi benim. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim.'

<p>'Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış! Maçtan sonra da Samet hoca ile konuştum, 'Olur böyle şeyler' dedi.'<br></p>
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'Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış! Maçtan sonra da Samet hoca ile konuştum, 'Olur böyle şeyler' dedi.'

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