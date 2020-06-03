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Ali, 'Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, kendinden emin. Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim sizin değil. Benim amaçlarım sizin değil. Alışın bana.' sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu.