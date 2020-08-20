Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün başlayan bu özel ayın gelmesiyle beraber Müslümanlar Muharrem ayında yaşanmış önemli olayları merak ediyor. Muharrem ayı, dört haram aydan biri olup bu ayda yapılan ibadetler daha faziletli olarak ifade edilmiştir. İşte Muharrem ayında peygamberlerin başına gelen olaylar ve geçirdikleri imtihanlar...
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ
İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından sonra en kıymetli aydır. Peygamber Efendimiz, bu ayda oruç tutulması ve ibadetlerde daha dikkatli olunması gerektiğini tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim’in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.
MUHARREM AYI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe ‘Âşura’ denir.
İnsanlık tarihi, bu ayda meydana gelen çok önemli olaylara şahit olmuştur. Hadîslerde ve değişik kaynaklarda rivayet edilen olaylardan bazılarını özetle şöyle sıralayabiliriz.
MUHARREM AYINDA YAŞANMIŞ ÖNEMLİ OLAYLAR:
• İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’in tövbesi bu ayda kabul olunmuş,
• Hz.Nuh’un kavminin başına gelen tufan son bulmuş ve gemisi bu ayda Cudi dağına oturmuş,
• Evlat acısı ve hasretiyle kavrulan Hz.Yakup’un gözleri bu günde görmeye başlamış, bu ayda oğlu Hz. Yusuf’a kavuşmuş, kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan ve daha sonra efendileri tarafından atıldığı zindandan bu ayda çıkartılarak Mısır Azizi tarafından devlet hazinesinin başına getirilmiş,
• Hz İbrahim, Âşura günü doğmuş, İlahlık iddiasında bulunan Nemrut’un ateşinden bu ayda kurtulmuş, Allah (c.c.) ona yolun doğrusunu bu günde göstermiş,
• Hz. Musa, bu ayda doğmuş, kendisine bu ayda bir mucize ihsan edilmiş, kavmiyle beraber Kızıl Deniz’i geçmesi ve Firavun’un ordusuyla beraber suda boğulması bu ayda olmuş,
• Sabır ve tahammül kahramanı Hz. Eyyüb bu ayda hastalıklarından şifa bulmuş,
• Hz.Süleyman’a mülk (hükümranlık) verilmiş,
• Hz Yunus balığın karnından kurtulmuş,
• Hz Davud’ un tövbesi kabul edilmiş,
• Hz. İsa bu ayda doğmuş ve Yahudilerin şerrinden bu ayda semaya yükseltilerek kurtulmuş,
• Hz Muhammed’in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.
Bütün bu hadiselerin yanında Sevgili Peygamberimiz'in 'cennet çocuklarının efendileri' diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın çocuklarından biri olan Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı, Hicri 61 yılının 10 Muharrem aşure gününde (Miladi 10 Ekim 680) siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da önce susuz bırakılmış, ardından da hunharca şehit edilmiştir.
Hz. Hüseyin'in bugünde şehit edilmesi sebebiyle Müslümanların ortak hafızasında artık bu müessif olayla hatırlanır olmuştur.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'nın Muhammed’in kuzeni Ali'den olma oğlu İmam Hüseyin'in Şehid edilmesi, Şiilerce her sene Aşûre Günü'nde yâd edilir. Sünnîler ise İslam'da matem yapılmaması kaidesine uyarak bu günleri ibadet yaparak ve Mevlid okutarak geçirirler.
Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer semavi dinlerde de oldukça ehemmiyetli olan Muharrem ayı birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir.
Bu nedenle bu ayda bol bol dua edip namazları ihmal etmemek gerekir.
Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başladı. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir.
MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER
* Muharrem ayında Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.
* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)
* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aşure günü bu yıl 29 Ağustos 2020'ye denk geliyor.