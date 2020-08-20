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Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün başlayan bu özel ayın gelmesiyle beraber Müslümanlar Muharrem ayında yaşanmış önemli olayları merak ediyor. Muharrem ayı, dört haram aydan biri olup bu ayda yapılan ibadetler daha faziletli olarak ifade edilmiştir. İşte Muharrem ayında peygamberlerin başına gelen olaylar ve geçirdikleri imtihanlar...