Muharrem ayının 10. günü aşure günü olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hicri yılbaşı ile başladı. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.' İşte, aşure günü tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri ne zamana denk geliyor? İşte detaylar...
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem ayının 9. ve 10 gününün oruçla geçirilmesinin yanında namazlara da dikkat edilmelidir. Özellikle farz olan 5 vakit namazı kazaya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir.
Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, 'Savm', 50) ve 'Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz' buyurmuştur.
MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.
Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.
'Haram aylar' içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı 'Muharrem' adından da fark etmek mümkündür. Zira “muharrem” kelimesi, 'haram kılınmış', 'hürmete layık' anlamlarına gelmektedir. Kısacası 'haram aylar' uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” buyurmuştur.
Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurmuştur.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
MUHARREM AYININ 9-10-11. GÜNLERİ NE ZAMANA DENK GELİYOR?
Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos'ta başladı. Yani Aşure günü olan 29 Ağustos Muharrem ayının 10. günüdür. 28, 29 ve 30 Ağustos 2020 bu sene Muharrem orucunun tutulacağı vakitlerdir.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020
20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM 1442 )
29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ (MUHARREM 1442 )
MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK DUA
Peygamber efendimizin, “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emîn ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet olunmuştur. Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kere okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.'
Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muhammed Efendimize, âline ve ashâbına olsun. Allâh’ım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizleri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve ikram sâhibi, ey merhametlilerin en merha24 metlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.
AŞURE GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?
– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,
– Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
– Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
– Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
– Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
– Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
– Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
– Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.
– Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
– Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,