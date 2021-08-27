UEFA Avrupa Ligi 2021/22 sezonunda grup aşamasına katılacak 32 takım belli oldu. 4 torbaya ayrılacak 32 takımın kura çekimi TSİ 13.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.
Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü torbadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.
İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga
2. TORBA
Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV
3. TORBA
Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. TORBA
Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz