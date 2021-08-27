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  • Muhtemel rakipler belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe kura çekiminde hangi torbada?

Muhtemel rakipler belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe kura çekiminde hangi torbada?

Muhtemel rakipler belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe kura çekiminde hangi torbada?
27 Ağustos 2021 Cuma

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuralarının çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimine Galatasaray ve Fenerbahçe hangi torbadan katılacak? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kura çekimindeki muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

<p><b>UEFA Avrupa Ligi</b> 2021/22 sezonunda grup aşamasına katılacak 32 takım belli oldu. 4 torbaya ayrılacak 32 takımın <b>kura çekimi TSİ 13.00'de başlayacak.</b></p>
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UEFA Avrupa Ligi 2021/22 sezonunda grup aşamasına katılacak 32 takım belli oldu. 4 torbaya ayrılacak 32 takımın kura çekimi TSİ 13.00'de başlayacak.

<p>UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında <b>Fenerbahçe </b>ile <b>Galatasaray </b>ülkemizi temsil edecek.</p>
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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek.

<p>UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.</p>
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UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

<p>Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.</p>
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Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

<p>Turnuvaya <b>Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü torbadan katılacak.</b> Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.</p>
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Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü torbadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.

<p>İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:</p>
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İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

<p><b>1. TORBA</b></p><p><br></p><p>Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga</p>
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1. TORBA


Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

<p><b>2. TORBA</b></p><p><br></p><p>Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV</p>
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2. TORBA


Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

<p><b>3. TORBA</b></p><p><br></p><p>Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag</p>
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3. TORBA


Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

<p><b>4. TORBA</b></p><p><br></p><p>Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz</p>
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4. TORBA


Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz

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