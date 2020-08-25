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Muriç transferinde anlaşma sağlandı!

Muriç transferinde anlaşma sağlandı!
25 Ağustos 2020 Salı

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi konusunda İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler Kosovalı golcünün yerine ise iki yıldız ismi transfer gündemine aldı.

<p>Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç için Avrupa devleri sıraya girmiş, ilk ciddi hamle Lazio'dan gelmişti.</p>
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Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç için Avrupa devleri sıraya girmiş, ilk ciddi hamle Lazio'dan gelmişti.

<p>İtalyan ekibi temsilcilerini İstanbul'a göndererek sarı lacivertli oyuncuyu kadrolarına katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.</p>
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İtalyan ekibi temsilcilerini İstanbul'a göndererek sarı lacivertli oyuncuyu kadrolarına katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

<p>Uzun süren pazarlıklar sonrasında Lazio, 16 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla birlikte toplamda 18 milyon euro karşılığında Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. </p>
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Uzun süren pazarlıklar sonrasında Lazio, 16 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla birlikte toplamda 18 milyon euro karşılığında Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 

<p><b>BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK</b></p><p><br></p><p>Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç için Lazio'yla anlaştıklarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.</p>
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BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK


Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç için Lazio'yla anlaştıklarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

<p>Kasımpaşa'dan Thiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Vedat'ın Lazio'ya gitmesi sonrası bu bölgedeki boşluğu bir isimle daha doldurmayı planlıyor. </p>
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Kasımpaşa'dan Thiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Vedat'ın Lazio'ya gitmesi sonrası bu bölgedeki boşluğu bir isimle daha doldurmayı planlıyor. 

<p>Kanarya'nın gündeminde ise <b>Gameiro </b>ve <b>Mandzukic </b>var.</p>
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Kanarya'nın gündeminde ise Gameiro ve Mandzukic var.

<p><b>ÇAYKUR RİZE'YE SATIŞTAN PAY</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Vedat Muriç'i 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti. </p>
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ÇAYKUR RİZE'YE SATIŞTAN PAY


Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Vedat Muriç'i 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti. 

<p>Rizespor, yapılan sözleşmeye 'sonraki satıştan yüzde 15 pay' maddesi koydurmuştu. </p>
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Rizespor, yapılan sözleşmeye 'sonraki satıştan yüzde 15 pay' maddesi koydurmuştu. 

<p>Sarı lacivertliler, bu transferden gelen bonservisten 2,5 milyon eurosunu Rizespor'a verecek. </p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Sarı lacivertliler, bu transferden gelen bonservisten 2,5 milyon eurosunu Rizespor'a verecek.


Fanatik

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