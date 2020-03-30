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'EN GÜZEL GOLÜM...'

Galatasaray'a attığım gol en iyisi. Birçok insan manchester United'a attığım golü söylüyor ama Galatasaray'a attığım gol çok özeldi. Derbiydi, sıradan bir maç değildi. 2-2 bitti maç, iyi başlamamıza rağmen beraberlikle ayrıldık. Alex ile ben atmıştım, benim için muhteşem bir goldü. O golü izlemeden duramıyorum, sürekli bakıyorum o gole. Ben nasıl oldu da bu kadar güzel golü nasıl attım diyorum kendi kendime.