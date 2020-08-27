Fernando Muslera, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın sözleri...
Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Geri dönüş için kesin bir süre vermek zor çünkü her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı olacak.'
Gerçek şu ki o anları nasıl geçireceğimi bilemedim, o anlarda çok acı hissetmedim. O anda neler olduğumu biliyordum. Oynayamamak üzüntü verdi. Ambulansın geç gelmesi normal bir durum değildi. Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek bana üzüntü verdi.
Mesajlar beni mutlu etti. Sadece Galatasaray'ın değil diğer takım taraftarlarının da hem kaleciliğime, hem kişiliğime hayran olması güzel. Ben ve ailem çok güzel mesaklar aldığımız için gurur duyuyorum. Bu ülkede yaşadığım için gurur duyuyorum. Uruguay'da doğdum ama Türkiye'yi çok seviyorum, Türkiye'yle özdeşleştim.
Hepsinden önce gelen saygıdır. Ben yüzde 100 bunu savunuyorum. Diğer takımlara saygısızlık yapmak istemem. Bence beni böyle bilen insanlar o Galatasaray'ın bir futbolcusu, diğer takımlara saygısızlık yapmaz diyebilmeli. Emeğime değer verilmesini isterim, umuyorum ki arkadaşlarım ve ailem gurur duyuyordur.
Türkiye'de 10 yıl kalacağımı, Galatasaray'da 10 yıl oynayacağımı tahmin edemezdim. Kulüp ile kimyamız oturdu. Kendisini evinde hisseden bir oyuncuyum. Bunu hiçbir zaman hayal edemezdim. Burada olmaktan, burada kazanmaktan, diğer takımlardan saygı ve sevgi görmekten çok mutluyum ve gururluyum.
Başarısızlıkla ilgili tek faktör ben değilim. Başka durumlar da bizi etkiledi. Kişisel olarak Fatih Terim'den takım için önemli bir oyuncu olduğumu duymak beni mutlu etti diyebilirim.
3 kulvarda birden olmak bizi yordu. Çok sayıda yolculuk yapmak olumsuz etkiledi. Bir önceki sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeydik, sezonun 2. yarısında fiziksel açıdan gelişim gösterdik. Hepimiz insanız sonuçta. Yolculuklar, maçlar ve takımın neredeyse hepsi sakatlandı. Bu nedenle sezonun yeterince yorucu olduğunu belirtebilirim.
8-9 yaşlarımda futbola kaleci olarak başladım, sahada koşmaktan büyük zevk alırdım. 9 yaşımda kaleci olmaya karar verdim ve bu şekilde profesyonel hayalimi gerçekleştirdim.
Galatasaray tarih boyunca iyi kalecilere sahip oldu. Simovic, Taffarel, Mondragon... Okan da iyi kaleci. Orada 1 sezon iyi şekilde kaleyi korumuştu, Bursa'da. Bizim pozisyonumuzda oynamak önemli. Oynamak kaleciye güven aşılar. O kaliteli bir kaleci, güven veren birisi olduğunu söyleyebilirim.
Fatih Öztürk tecrübeli bir kaleci. Ligde ve kupada oynadı. Takıma alışma sürecinde ona yardımcı olacağız, bu konuda tecrübeye ihtiyaç duyuluyor.
Arda Turan, benim için her şey demek. Arda, Galatasaray'ın bir evladı, kulübün bir efsanesi. 2 büyük takımda oynamak için yurt dışına gitti. Bütün takım arkadaşları lider özellikliydi. Bu Galatasaray'da hem saha içi hem saha dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için oldukça mutluyuz.
Yalnızca Galatasaray'ı değil diğer takımları da olumsuz etkiledi. Türk futbolu fantastik bir seyirci kitlesine sahip. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve bu ligde yer alan her takımın taraftarı Türk futbolunun farklı, heyecanlı ve tutkulu olmasını sağlıyor. Ligi bir şekilde seyircisiz olarak bitirmek zorundaydık ama taraftar olmadan da futbol çok bir şey ifade etmiyor. Eminim ki ligde oynayan diğer oyuncular da böyle düşünüyordur.
Fadıl Koşutan, gerçekten iyi bir antrenör. Çalışma tarzını değiştiren bir antrenör oldu. Özellikle, tedavi sürecinde yaptığımız nörolojik çalışmalar gerçekten çok fayda sağlıyor ve beni rahat hissettiriyor
'Kariyerimi Galatasaray'da bitirmek istiyorum.'
'En güzel maçımız Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maçtı. Aynı zamanda bir derbi maçıydı ve Galatasaray, uzun bir süredir rakibini orada mağlup edemiyordu. Bence en iyi maçımızdı.'
Antrenörlük çok kolay bir şey değil. Kaleci olarak 34 yaşındayım ve halen genç olarak gösteriliyorum. Daha uzun yıllar oynamak isterim. Fatih Terim ve Galatasaray ile olan sağlam ilişkimiz, bu tip şeylerin daha kolay konuşulmasını sağlıyor.