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Yalnızca Galatasaray'ı değil diğer takımları da olumsuz etkiledi. Türk futbolu fantastik bir seyirci kitlesine sahip. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve bu ligde yer alan her takımın taraftarı Türk futbolunun farklı, heyecanlı ve tutkulu olmasını sağlıyor. Ligi bir şekilde seyircisiz olarak bitirmek zorundaydık ama taraftar olmadan da futbol çok bir şey ifade etmiyor. Eminim ki ligde oynayan diğer oyuncular da böyle düşünüyordur.