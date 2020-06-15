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İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport ise, 'Muslera şoku! Fibula ve tibia kemiği kırılan kaleci hastaneye kaldırıldı' başlığını attı. Haberin detayında ise 'Galatasaray için dramatik sakatlık. Muslera 2021'de sahalara dönecek.' ifadeleri yer aldı.