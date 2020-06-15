Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde tespit edildi. Uruguaylı kalecinin ayağı alçıya alınmıştı.
Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Hastaneden ayrılan Muslera Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Tecrübeli file bekçisi bugün ameliyat olacak.
Milliyet'in haberine göre Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında da büyük yankı buldu.
Özellikle Muslera'nın Galatasaray'dan önce forma giydiği İtalya'da gazeteler Muslera'nın sakatlığını manşetlerine taşıdı.
İşte Avrupa basınındaki Fernando Muslera yankıları...
Calciomercato'da 'Galatasaray'da Muslera ve Andone şoku yaşanıyor. Özellikle Muslera'nın sakatlığı çok ciddi ve 2021'den önce dönmesi beklenmiyor.' ifadeleri yer aldı.
İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport ise, 'Muslera şoku! Fibula ve tibia kemiği kırılan kaleci hastaneye kaldırıldı' başlığını attı. Haberin detayında ise 'Galatasaray için dramatik sakatlık. Muslera 2021'de sahalara dönecek.' ifadeleri yer aldı.
İtalya'da yayın yapan bir başka internet sitesi Corriere dello Sport ise, 'Eski Lazio oyuncusu Muslera 2021'de sahalara geri dönecek.' başlığını attı.
Tuttuosport, Galatasaray'ın Rize'de hem maçı hem Muslera'yı kaybettiğini vurguladı ve Fernando Muslera'nın 2021'de sahalara dönüş yapacağını belirtti.
Portekiz'de yayın yapan A Bola ise 'Şiddetli çarpışma sonrası bacakta çifte kırılma' başlığını attı. Haberin detayında, 'Muslera rakip oyuncuyla çok sert çarpıştıktan sonra tibia ve fibula kemiğinde kırık meydana geldi. Muslera gözyaşlarıyla ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı.' ifadeleri yer aldı.