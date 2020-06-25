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Todofichajes'in haberine göre ise Galatasaray, Sergio Rico için devreye girdi. Sezonu PSG'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki kaleciye ilgili çekici bir sözleşme önermeyi düşünen Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde Rico ile pazarlıklara başlayacağı kaydedildi.