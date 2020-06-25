Galatasaray lige dönmüş, Çaykur Rizespor ile oynanan ve 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan zorlu maçta Muslera'yı kaybetmişti.
Ayağında iki kırık bulunan Uruguaylı eldivenin yerine kaleyi Okan Kocuk devraldı.
Fakat performansı merakla beklenen Okan Kocuk'un Gaziantep karşısındaki hataları, gelecek için güven vermedi.
24 yaşındaki eldivenin sınıfta kalmasıyla kulüpte kaleci arayışlarına hız verildi.
Muslera'nın 6 ay içinde geri dönecek olması nedeniyle yerli isimlere ağırlık veren Galatasaray'da gözler Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan'a çevrildi.
Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi için bonservis talep edilmezse, bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Volkan Babacan ile Beşiktaş'da ilgileniyor.
Burnley ile sözleşmesi bitecek olan Manchester City'nin 33 yaşındaki eski kalecisi Joe Hart da bonservisinin olmaması ve tecrübesiyle listede kendisine yer buldu.
Ancak yıllık ücret konusundaki beklentisi, transferde belirleyici rol oynayacak.
Göztepe ile sözleşmesi bitecek Portekizli kaleci Beto'nun da sarı-kırmızılı ekibin alternatiflerinden biri olduğu belirtildi.
Galatasaray için en iddialı ismin ise Sergio Rico olduğu belirtildi.
Bonservisi Sevilla'da olan ve sezonu PSG'de geçiren Sergio Rico için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.
Todofichajes'in haberine göre ise Galatasaray, Sergio Rico için devreye girdi. Sezonu PSG'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki kaleciye ilgili çekici bir sözleşme önermeyi düşünen Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde Rico ile pazarlıklara başlayacağı kaydedildi.
Sevilla'nın sözleşmesi 2021'de bitecek olan İspanyol kaleciye yeni kontrat önermeyi düşünmediği ve oyuncuyu elinden çıkarmak istediği vurgulandı.
Sergio Rico 2019/2020 sezonunda PSG'de 8 maçta forma giydi.