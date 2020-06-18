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Koronavirüs salgını sürecinde okulların tatil olmasıyla uzaktan eğitime başladıklarını anımsatan Duygu, 'Bir yandan ailemize yardım ediyoruz bir yandan da uzaktan eğitimimizi sürdürüyoruz. Koyunları ovaya otlatmaya çıkarıyoruz. Onlar beslenirken biz de derslerimizden geri kalmamak için telefondan derslerimizi canlı takip ediyoruz. Boş zamanlarımızda da roman okuyoruz.' diye konuştu.