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  • Mustafa Cengiz 'Ayrılmayacak' demişti! Galatasaray'ı yıkan haber

Mustafa Cengiz 'Ayrılmayacak' demişti! Galatasaray'ı yıkan haber

Mustafa Cengiz 'Ayrılmayacak' demişti! Galatasaray'ı yıkan haber
16 Ağustos 2020 Pazar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. İspanya medyasından ise bomba bir iddia geldi.

<p>Galatasaray'da geçen sezon başı kadroya katılan ancak sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao ile ilgili ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.</p>
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Galatasaray'da geçen sezon başı kadroya katılan ancak sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao ile ilgili ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

<p>Süper Lig'in ikinci yarısında takımla birlikte çıkış yakalayan Falcao, pandemi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.</p>
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Süper Lig'in ikinci yarısında takımla birlikte çıkış yakalayan Falcao, pandemi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

<p>Hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan Radamel Falcao için son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz net bir açıklama yapmıştı.</p>
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Hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan Radamel Falcao için son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz net bir açıklama yapmıştı.

<p>Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili; 'Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak.' şeklinde konuşmuştu.</p>
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Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili; 'Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak.' şeklinde konuşmuştu.

<p>Ancak İspanya basınında çıkan bir haberde Radamel Falcao'nun asıl planının yaz transfer sezonu değil <b>Ocak ayından takımdan ayrılmak</b> olduğu yazıldı.</p>
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Ancak İspanya basınında çıkan bir haberde Radamel Falcao'nun asıl planının yaz transfer sezonu değil Ocak ayından takımdan ayrılmak olduğu yazıldı.

<p>İspanya'nın ünlü <b>AS gazetesi</b>, Radamel Falcao'nun Ocak ayına kadar Galatasaray'da oynayıp form tutacağını ve ardından rotasını <b>MLS</b>'e çevireceğini duyurdu.</p>
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İspanya'nın ünlü AS gazetesi, Radamel Falcao'nun Ocak ayına kadar Galatasaray'da oynayıp form tutacağını ve ardından rotasını MLS'e çevireceğini duyurdu.

<p>Haberde Mustafa Cengiz'in sözlerine de yer verildi ve Falcao'nun planının devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp MLS'te mücadele edecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye gitmek olduğu ifade edildi.</p>
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Haberde Mustafa Cengiz'in sözlerine de yer verildi ve Falcao'nun planının devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp MLS'te mücadele edecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye gitmek olduğu ifade edildi.

<p>AS ayrıca David Beckham'ın da Falcao'yu takımda görmek istediğini vurguladı.</p>
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AS ayrıca David Beckham'ın da Falcao'yu takımda görmek istediğini vurguladı.

<p>Falcao geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'yi Instagram'dan takip etmişti.</p>
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Falcao geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'yi Instagram'dan takip etmişti.

<p>Kolombiyalı yıldız takiple kalmayıp kulübün paylaşımlarını beğenmeye başladı.</p>
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Kolombiyalı yıldız takiple kalmayıp kulübün paylaşımlarını beğenmeye başladı.

<p><b>FORMALARI SATIŞA SUNULMUŞTU </b></p><p>Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunulmuştu.</p>
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FORMALARI SATIŞA SUNULMUŞTU

Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunulmuştu.

<p><span >Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istemişlerdi.</span><br></p>
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Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istemişlerdi.

<p>Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yapmıştı.</p>
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Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yapmıştı.

<p>Radamel Falcao, Galatasaray'da 22 maça çıktı. Kolombiyalı yıldız 11 gol atıp 1 asist yaptı.</p>
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Radamel Falcao, Galatasaray'da 22 maça çıktı. Kolombiyalı yıldız 11 gol atıp 1 asist yaptı.

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