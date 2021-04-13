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  • Mustafa Cengiz'in 'şeref ve haysiyet' sözleri Florya'ya bomba gibi düştü!

Mustafa Cengiz'in 'şeref ve haysiyet' sözleri Florya'ya bomba gibi düştü!

Mustafa Cengiz'in 'şeref ve haysiyet' sözleri Florya'ya bomba gibi düştü!
13 Nisan 2021 Salı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in canlı yayında söylediği 'Futbolcularımız haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar' sözleri Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şok etkisi yarattı.

<p>Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, GS TV'de sarı kırmızılı futbolculara yönelik yaptığı sert açıklamalar Florya'yı karıştırdı!</p>
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, GS TV'de sarı kırmızılı futbolculara yönelik yaptığı sert açıklamalar Florya'yı karıştırdı!

<p>Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında söylediği<b> 'Futbolcularımız haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar'</b> sözleri gündeme adeta bomba gibi düştü. </p>
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Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında söylediği 'Futbolcularımız haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar' sözleri gündeme adeta bomba gibi düştü.

<p>Sarı kırmızılı futbolcuların bu sözlere çok alındığı öğrenilirken, kendi aralarında bir toplantı yaparak ortak bir tepki göstermek istedikleri iddia edildi.</p>
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Sarı kırmızılı futbolcuların bu sözlere çok alındığı öğrenilirken, kendi aralarında bir toplantı yaparak ortak bir tepki göstermek istedikleri iddia edildi.

<p>Bazı futbolcuların Fatih Terim'le görüşerek fikrini sordukları, Terim'in ise öğrencilerine şimdilik herhangi bir tepki girişiminde bulunmamalarını ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamalarını istediği öğrenildi.</p>
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Bazı futbolcuların Fatih Terim'le görüşerek fikrini sordukları, Terim'in ise öğrencilerine şimdilik herhangi bir tepki girişiminde bulunmamalarını ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamalarını istediği öğrenildi.

<p>Bu gelişmeler sonrası tecrübeli teknik adamın, Başkan Cengiz'in futbolcularla ilgili bu sert sözlerine nasıl tepki göstereceği ve kamuoyuna nasıl bir mesaj vereceği de merak konusu. </p>
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Bu gelişmeler sonrası tecrübeli teknik adamın, Başkan Cengiz'in futbolcularla ilgili bu sert sözlerine nasıl tepki göstereceği ve kamuoyuna nasıl bir mesaj vereceği de merak konusu.

<p>Sezon içinde zaman zaman başkanla ters düşen ve yönetimle ipleri koparma noktasına gelen Terim ayrılık sinyalleri vermiş ancak yapılan görüşmeler sonrası 'devam' kararı almıştı.</p>
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Sezon içinde zaman zaman başkanla ters düşen ve yönetimle ipleri koparma noktasına gelen Terim ayrılık sinyalleri vermiş ancak yapılan görüşmeler sonrası 'devam' kararı almıştı.

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