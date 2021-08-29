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Müthiş teklif! Ronaldo transferi Fenerbahçe'ye yaradı

Müthiş teklif! Ronaldo transferi Fenerbahçe'ye yaradı
29 Ağustos 2021 Pazar

Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasından Edinson Cavani Manchester United'dan ayrılmak üzere. Menajerler Uruguaylı golcüyü Fenerbahçe'ye teklif etti.

<p>Hem Avrupa hem de <b>Fenerbahçe </b>transferde hareketli saatler yaşıyor.</p>
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Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor.

<p>Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından <b>Cavani'</b>ye yol gözüktü.</p>
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Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü.

<p>Uruguaylı golcünü İngiliz kulübünden ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.</p>
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Uruguaylı golcünü İngiliz kulübünden ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

<p><b>AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOK</b></p><p><br></p><p>Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanmasına 3 gün kaldı. </p>
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AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOK


Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanmasına 3 gün kaldı.

<p>Menajerler de Cavani'yi Fenerbahçe'ye teklif etti. </p>
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Menajerler de Cavani'yi Fenerbahçe'ye teklif etti.

<p>Henüz resmi bir temas olmasa da Fener yönetimi teklifi masaya yatırdı.</p>
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Henüz resmi bir temas olmasa da Fener yönetimi teklifi masaya yatırdı.

<p><b>F.BAHÇE KARARINI ÇABUK VERECEK</b></p><p><br></p><p>Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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F.BAHÇE KARARINI ÇABUK VERECEK


Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.


Takvim

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