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Açıklamada, Sana'da bulunan Ulusal Esir İşleri Komisyonunun talebiyle Kızılhaç'ın bu salıverme işlemine destek verdiği ve ayrıca, daha önce uluslararası örgütün serbest bırakılan esirleri sık sık ziyaret ettiği bildirildi.