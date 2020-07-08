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'(Ne yapalım, ağaçları mı keselim?) diyorlar. Biz de bu konuda çok üzgünüz. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Hatta kışın büyük bir çalıştay hazırlığı için planlar da yaptık. İhracatçılara seslenmek istiyoruz. Eğer bu şekilde muamele devam ederse bunların sonuçları onlar için de üzücü olur. Sonuçta bu ürünleri alarak ve üstüne kar koyarak yurt dışına satıyorlar. Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz. Türkiye'nin kiraz ihracatının 3'te 1'i bu bölgeden yapılıyor. En fazla kiraz ihracatının yapıldığı bölgeyiz.'