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NASA uzmanları Neowise'ın bu geçişinin ağustos ayının ortasına kadar süreceğini belirtiyor. Türkiye'den de görülen kuyruklu yıldızı detaylı olarak izlemek için ise bir dürbün gerekiyor. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirtti.

