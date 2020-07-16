İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8587
  • EURO
    7,8418
  • ALTIN
    398.131
  • BIST100
    118808
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • NASA açıkladı: Neowise kuyruklu yıldızı için zaman daralıyor! Kuyruklu yıldız Neowise Türkiye'den cam gibi...

NASA açıkladı: Neowise kuyruklu yıldızı için zaman daralıyor! Kuyruklu yıldız Neowise Türkiye'den cam gibi...

NASA açıkladı: Neowise kuyruklu yıldızı için zaman daralıyor! Kuyruklu yıldız Neowise Türkiye'den cam gibi...
16 Temmuz 2020 Perşembe

Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntüledi.

<p>Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.</p>
1
/
107

Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

<p><b>PROFESYONEL İSİMLER İYİ KARELER YAKALAYABİLİR</b></p><p><b><br></b></p><p>Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.</p>
2
/
107

PROFESYONEL İSİMLER İYİ KARELER YAKALAYABİLİR


Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.

<p><b>ÇEYREK ASRIN EN PARLAĞI</b></p><p><b><br></b></p><p>Çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı 'Neowise' bu günlerde Dünya'ya en yakın konumdan geçiyor.</p>
3
/
107

ÇEYREK ASRIN EN PARLAĞI


Çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı 'Neowise' bu günlerde Dünya'ya en yakın konumdan geçiyor.

<p><span > NASA uzmanları Neowise'ın bu geçişinin ağustos ayının ortasına kadar süreceğini belirtiyor. Türkiye'den de görülen kuyruklu yıldızı detaylı olarak izlemek için ise bir dürbün gerekiyor. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirtti.</span><br></p>
4
/
107

 NASA uzmanları Neowise'ın bu geçişinin ağustos ayının ortasına kadar süreceğini belirtiyor. Türkiye'den de görülen kuyruklu yıldızı detaylı olarak izlemek için ise bir dürbün gerekiyor. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirtti.

<p>Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan 'C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı', 11 Temmuz'da Dünya'ya en çok yaklaştığı konumdan geçti.</p>
5
/
107

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan 'C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı', 11 Temmuz'da Dünya'ya en çok yaklaştığı konumdan geçti.

<p>Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçen hafta Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün yörüngesinden sıyrılarak yola çıkmıştı. </p>
6
/
107

Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçen hafta Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün yörüngesinden sıyrılarak yola çıkmıştı. 

<p>Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçmişti.</p>
7
/
107

Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçmişti.

<p><b>5 KİLOMETRE ÇAPINDA</b></p><p><b><br></b></p><p>Güneş'e yakınlığı nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya'dan görünmeye başlandı. NASA uzmanlarına göre, kuyruklu yıldız Neowise 5 kilometre çapında. Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu belirtiliyor.</p>
8
/
107

5 KİLOMETRE ÇAPINDA


Güneş'e yakınlığı nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya'dan görünmeye başlandı. NASA uzmanlarına göre, kuyruklu yıldız Neowise 5 kilometre çapında. Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu belirtiliyor.

<p><b>7 BİN YIL SONRA GERİ GELECEK</b></p><p><b><br></b></p><p>Neowise, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek. </p>
9
/
107

7 BİN YIL SONRA GERİ GELECEK


Neowise, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek. 

<p>Uzmanlara göre, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünde çıplak gözle de görülebilecek olan Neowise'ı tam olarak izleyebilmek için bir dürbün işe yarayacak.</p>
10
/
107

Uzmanlara göre, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünde çıplak gözle de görülebilecek olan Neowise'ı tam olarak izleyebilmek için bir dürbün işe yarayacak.

<p>NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirterek, <b>'Bir sonraki geçişi beklemenizi tavsiye etmem' </b>dedi.<br></p>
11
/
107

NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirterek, 'Bir sonraki geçişi beklemenizi tavsiye etmem' dedi.

12
/
107

<p> Neowise geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, Konya, Aksaray, Bursa ve Van semalarında da görüntülendi.</p>
13
/
107

 Neowise geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, Konya, Aksaray, Bursa ve Van semalarında da görüntülendi.

<p>Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.</p>
14
/
107

Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.

15
/
107

16
/
107

17
/
107

18
/
107

19
/
107

20
/
107

21
/
107

22
/
107

23
/
107

24
/
107

25
/
107

26
/
107

27
/
107

28
/
107

29
/
107

30
/
107

31
/
107

32
/
107

33
/
107

34
/
107

35
/
107

36
/
107

37
/
107

38
/
107

39
/
107

40
/
107

41
/
107

42
/
107

43
/
107

44
/
107

45
/
107

46
/
107

47
/
107

48
/
107

49
/
107

50
/
107

51
/
107

52
/
107

53
/
107

54
/
107

55
/
107

56
/
107

57
/
107

58
/
107

59
/
107

60
/
107

61
/
107

62
/
107

63
/
107

64
/
107

65
/
107

66
/
107

67
/
107

68
/
107

69
/
107

70
/
107

71
/
107

72
/
107

73
/
107

74
/
107

75
/
107

76
/
107

77
/
107

78
/
107

79
/
107

80
/
107

81
/
107

82
/
107

83
/
107

84
/
107

85
/
107

86
/
107

87
/
107

88
/
107

89
/
107

90
/
107

91
/
107

92
/
107

93
/
107

94
/
107

95
/
107

96
/
107

97
/
107

98
/
107

99
/
107

100
/
107

101
/
107

102
/
107

103
/
107

104
/
107

105
/
107

106
/
107

<p>Kaynak: Ajanslar</p>
107
/
107

Kaynak: Ajanslar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.