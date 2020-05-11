Rodman, Mike Tyson'ın 'Hotboxin' isimli 'podcast'inde Harlem Globetrotters takımıyla gittiği Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong-un ile nasıl sıkı dost olduğunu da açıkladı.
ÜLKE HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDUM
Efsane isim, Kuzey Kore'de yaşadığı unutulmaz deneyimi şu sözlerle anlattı:
'Menajerim bana Kuzey Kore'ye gidecek misin?' diye sorduğunda 'Evet' dedim. Oraya gidip imza dağıtacağımı ve basketbol oynayacağımı düşünüyordum.
Kuzey Kore hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ne kadar aptalca değil mi?
Menajerime güvenli olduğum sürece oraya gideceğimi söyledim. Çok güzeldi. Uçaktan indiğimde kırmızı halı vardı.
Herkes takım elbise giymişti. Bir anda etrafımda 80 kişi vardı. Bana sürekli 'Mutlu musun, Kuzey Kore'de olmak nasıl?' gibi sorular sordular.'
BENİ DEĞİL KİM'İ ALKIŞLADILAR
Dennis Rodman, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilk kez tanışmasını ise 'Basketbol salonuna girdim ve koltuğuma oturdum. Daha sonra 22.000 Kuzey Koreli ayağa kalktı ve alkışlamaya başladı.
Tezahürat ve alkışların benim için olduğunu sanıyordum. Bu yüzden el sallıyordum. Sonra birisi bana 'Bu senin için değil onun için' dedi ve Kim Jong-un'u işaret etti. 'Bu adam kim?' diye sordum ve bana 'Bu bizim liderimiz' dediler.
İnsanlar ağlamaya başlamış ve ona ulaşmaya çalışıyorlardı. Sonra yanıma geldi ve Korece bir şeyler söyleme başladı. 'Ülkemi seviyor musun?' diye sordu. Cevap olarak 'Evet, sorun yok, sorun değil' dedim.
JORDAN GELMEDİĞİ İÇİN SENİ ÇAĞIRDIK
Bana 'Michael Jordan gelmedi bu yüzden senin gelmeni istedik' dedi. Maç boyunca sürekli sohbet ettik. Maç sonrası bana 'Yeniden gelmeni çok isteriz. Şimdi bir akşam yemeği yiyelim. Biraz karaoke yapalım. ' sözleriyle anlattı.
KARAOKE YAPTI
Yemekte yaşadıklarını da paylaşan Dennis Rodman, 'Kim mikrofonu eline aldı ve karaoke yapmaya başladı. Korece olduğu için neden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şarkı bittiğinde herkes onu alkışladı' dedi.
Kuzey Kore lideri ile o günden bu yana dost olduklarını belirten Rodman, 'Kim ile asla siyaset konuşmadım. Onun ordusunu gördüm, füzelerini gördüm, her şeyi gördüm'
Ben oraya gittiğimde Kim'in kızı henüz 6 aylıktı. Sürekli onunla oynuyordum. Ona bir bebek Dennis Rodman forması verdim' ifadelerini kullandı.
FİLM GERÇEK OLDU
Dennis Rodman'ın anlattıkları akıllara The Interview filmini getirdi. James Franco ve Seth Rogen'ın başrollerini paylaştığı film, Kuzey Kore ile yapılacak bir söyleşinin CIA tarafından bir suikat operasyonuna dönüşmesini konu alıyordu.
Dennis Rodman son olarak Kuzey Kore'ye gittiğinden beri telefonlarının sürekli olarak dinlendiğini öne sürerek, Kim ile çevirmeli telefon üzerinden görüştüğünü belirtti.