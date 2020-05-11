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Tezahürat ve alkışların benim için olduğunu sanıyordum. Bu yüzden el sallıyordum. Sonra birisi bana 'Bu senin için değil onun için' dedi ve Kim Jong-un'u işaret etti. 'Bu adam kim?' diye sordum ve bana 'Bu bizim liderimiz' dediler.