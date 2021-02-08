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Bahadır, sağlık ekiplerinin özveriyle görev yaptığını belirterek, 'Coğrafi olarak zor bir bölgede çalışıyoruz. Hava şartlarının da zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama tüm bu zorluklar hizmetimizi engellemiyor.' dedi.