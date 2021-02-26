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'BAĞLASAN DURMAZ'

20 ile 40 arasında çok tempolu ve acımasızca oynadılar. Mustafa Yumlu'nun sakatlanması da dengeyi bozdu. Rodallega, yaşına rağmen ligin standartlarında kuvvetli bir oyuncu. Güç, enerji farkı var. Bir taraf küme düşmemeye, bir taraf şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takım da öyle ki bağlasan durmaz.