NTV'de Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:
'ROSIER'İ KESİN TUTMALILAR'
Beşiktaş'ta sezonun en önemli kazançlarından biri haline gelen Valentin Rosier için Rıdvan Dilmen'den mesaj geldi. Dilmen, Beşiktaş'ın Rosier'in bonservisini kesinlikle alması gerektiğini belirtirken, 'Ne yapsınlar etsinler, Rosier'i tutsunlar. Galatasaray'da nasıl Mustafa Muhammed'i söylüyoruz, Rosier de öyle.' dedi.
Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki sağ bekin yapılan önemli çıkışın mimarları arasında yer alması sonrasında harekete geçildi.
Yetenekli ismi kadrosuna katmak için Sporting'le ilk teması kuran ve 5 milyon Euro'luk geri dönüş alan yönetim, yapılan pazarlıklarda bu miktarı 4 milyon Euro'ya indirmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi sonrasında bu oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlayan Kartal, tüm şartları zorlayacak.
'BAĞLASAN DURMAZ'
20 ile 40 arasında çok tempolu ve acımasızca oynadılar. Mustafa Yumlu'nun sakatlanması da dengeyi bozdu. Rodallega, yaşına rağmen ligin standartlarında kuvvetli bir oyuncu. Güç, enerji farkı var. Bir taraf küme düşmemeye, bir taraf şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takım da öyle ki bağlasan durmaz.
Hiç hakemlik bir durum olmadı, en fazla 10 kez düdük çaldı, mis gibi maç yönetti. VAR'daki arkadaşlar da doğru yerlerde devreye girdi.
N'Koudou üzüldü ama hoca onun için çıkardı. Ljajic'in çıkışında, sahadaki mutsuzluğundan mutlu olmasını görüyoruz.
Rüştü, Volkan derken, öyle bir kaleci ordusu geldi ki... Ersin de bunlar arasında aday. Avrupa'dan da talipler varmış.
Hızla devam eden bir takım, yüksek moralli. Tekrar dinlenme şansı olacak, rakipleri daha dinlenmedi. Arada dinlenmek bir avantajdır. Anlattığımız takım Real Madrid değil ama Türkiye'de en pozitif enerjiyle oynayan takım Beşiktaş.
Türkiye'de genelde hücum takımları şampiyon olur, savunma yaparak zor bitirirsiniz. Hücumlar size bazen savunma yaptırır. Aboubakar, Larin, Ljajic, hücumcu Atiba, N'Koudou ama 2. yarıda beğenmediğimiz Beşiktaş'a karşı 1 hücum var.
'ÇİN ORDUSU GİBİ GELİYORLAR'
Hücum oyuncusuyla alan presi yapmak öğrenilir ama savunma oyuncusuyla hücum yapmak kolay kolay öğrenilmez. Çin ordusu gibi geliyorlar. Türkiye standartlarında şu anda en efektif oynayan takım Beşiktaş.
'ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ'
Beşiktaş şampiyon olur olmaz, füze yerleşmiş, düğmeye basılmış. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi. Futbolu en iyi oynayan takım Beşiktaş