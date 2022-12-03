Törene onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Üstad Necip Fazıl'ın 'Ayasofya bir gün açılacak' hayaline vurgu yaparak, 'Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletlerin dirayetli liderler ve üretken ilim kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükseleceğini kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesinin düzenlediği 'Necip Fazıl Ödülleri 2022' töreninde açıklamalarda bulundu.
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü kazanan Elif Genç
Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü kazanan Mehmet Can Doğan
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'nü kazanan Ayşegül Genç
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'nü kazanan Mustafa Özel'in ödülünü, Özel'i temsilen Editör Kübra Kuruali Yaşar
Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü kazanan İlhami Atalay
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü kazanan Can Acer
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü kazanan Elçin Efendiyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerine ödül takdiminin ardından toplu fotoğraf çektirdi.