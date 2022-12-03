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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Üstad Necip Fazıl'ın 'Ayasofya bir gün açılacak' hayaline vurgu yaparak, 'Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz.' ifadelerini kullandı.