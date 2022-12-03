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  • Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül gecesinden kareler...

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül gecesinden kareler...

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül gecesinden kareler...
3 Aralık 2022 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı 'Necip Fazıl Ödülleri 2022' sahiplerini buldu.

<p>Törene onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.</p>
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Törene onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Üstad Necip Fazıl'ın <span >'Ayasofya bir gün açılacak' hayaline vurgu yaparak, </span><strong >'Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz.'</strong><span > ifadelerini kullandı.</span></p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Üstad Necip Fazıl'ın 'Ayasofya bir gün açılacak' hayaline vurgu yaparak, 'Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletlerin dirayetli liderler ve üretken ilim kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükseleceğini kaydetti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletlerin dirayetli liderler ve üretken ilim kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükseleceğini kaydetti.

<p>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesinin düzenlediği 'Necip Fazıl Ödülleri 2022' töreninde açıklamalarda bulundu.</p>
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesinin düzenlediği 'Necip Fazıl Ödülleri 2022' töreninde açıklamalarda bulundu.

<p>Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü kazanan Elif Genç</p>
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Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü kazanan Elif Genç

<p>Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü kazanan Mehmet Can Doğan</p>
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Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü kazanan Mehmet Can Doğan

<p> Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'nü kazanan Ayşegül Genç</p>
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Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'nü kazanan Ayşegül Genç

<p>Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'nü kazanan Mustafa Özel'in ödülünü, Özel'i temsilen Editör Kübra Kuruali Yaşar</p>
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Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'nü kazanan Mustafa Özel'in ödülünü, Özel'i temsilen Editör Kübra Kuruali Yaşar

<p>Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü kazanan İlhami Atalay</p>
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Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü kazanan İlhami Atalay

<p>Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü kazanan Can Acer</p>
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Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü kazanan Can Acer

<p> Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü kazanan Elçin Efendiyev</p>
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Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü kazanan Elçin Efendiyev

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerine ödül takdiminin ardından toplu fotoğraf çektirdi.<br></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerine ödül takdiminin ardından toplu fotoğraf çektirdi.
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