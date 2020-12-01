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'O GÜN BİR HİS VARDI. GOL ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM'





Derbide attığı gol için çok mutlu olduğunu ifade eden Necip Uysal, “Maç sabah Utku ile konuşmuştuk. O gün bir his vardı. Gol atacağımı hissediyordum. Utku da, ‘gol atarsan kay’ demişti. Ben de ondan dolayı öyle yaptım. Koray ağabey ile aynı oldu. Böyle şeyler hiçbir zaman unutulmaz. Kendi adıma mutluyum. Orada alınan son galibiyette de stadyumdaydım. 2003-04 sezonunda altyapıya girmiştim. O gün de stadyumda maçı takip ediyordum” şeklinde konuştu.