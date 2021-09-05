7 / 8



'Marcao büyük bir hata yaptı. 8 maç ceza aldı. Kadro dışı bıraktık ve çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Kulüp hatasını kabul eden ve özür dileyen oyuncuya 150 bin euro gibi ağır bir ceza da verdi. Bu süreçte başka bir takıma transferi için görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Bu durumda affedilmesi ve takımla antrenmanlara çıkması normal.'





Milliyet