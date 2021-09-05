Galatasaray dün itibariyle Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim idaresindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı ve taktik programla sonlandı. Marcao da idmanda yer aldı.
Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'na maç içinde saldıran Marcao'ya 8 maç ceza çıkmıştı. Galatasaray'da Marcao'nun affedilip antrenmanlara çıkmasından sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in planı belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcı, PFDK tarafından 8 maç ceza alan Marcao'yu ligde kullanamayacak. Ligde bu süreçte ceza veya sakatlık olmadığı sürece Luyindama-Nelsson ikilisini oynatacak olan Terim, Avrupa Ligi'nde ise ideal kurgusuna dönecek.
Marcao ligdeki cezası devam ettiği süreçte Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında forma giyecek.
Brezilyalı stoperin dönüşü bilhassa Victor Nelsson'a yarayacak. Danimarkalı stoper böylece sol stoper yerine daha iyi olduğu sağ stopere geçecek. Bu değişikliğin özellikle Avrupa maçlarında takıma olumlu yansıması bekleniyor.
Diğer taraftar Marcao'nun affedilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt geldi. Kulüp yetkilileri konuyla ilgili Milliyet'e yaptıkları değerlendirmede şunları söyledi:
'Marcao büyük bir hata yaptı. 8 maç ceza aldı. Kadro dışı bıraktık ve çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Kulüp hatasını kabul eden ve özür dileyen oyuncuya 150 bin euro gibi ağır bir ceza da verdi. Bu süreçte başka bir takıma transferi için görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Bu durumda affedilmesi ve takımla antrenmanlara çıkması normal.'
Milliyet