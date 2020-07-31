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KONAKLAMADA DA İNDİRİM





Diğer taraftan yine pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektörü ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin halihazırda %8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak %1'e indirildi.