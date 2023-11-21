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New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
21 Kasım 2023 Salı

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi önünde 'Bronx Savaş Karşıtı Koalisyonu', Filistinliler için Amerika Birleşik Devletlerine geliş hakkı tanınmasını talep ettikleri bir gösteri düzenledi.

<p>ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi önünde 'Bronx Savaş Karşıtı Koalisyonu', Filistinliler için ABD'ye geliş hakkı tanınmasını talep ettikleri bir gösteri düzenledi.</p>
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ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi önünde 'Bronx Savaş Karşıtı Koalisyonu', Filistinliler için ABD'ye geliş hakkı tanınmasını talep ettikleri bir gösteri düzenledi.

<p>Yaşlı çocuk demeden birçok kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.</p>
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Yaşlı çocuk demeden birçok kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.

<p>Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.</p>
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Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.

<p>Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.</p>
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Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

<p>ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı.</p>
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ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

<p>ABD'nin birçok eyaletinde İsrail'e tepki gösterileri aralıksız sürdü.</p>
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ABD'nin birçok eyaletinde İsrail'e tepki gösterileri aralıksız sürdü.

<p>Burada atılan sloganlardan sonra göstericiler olaysız şekilde dağıldı.</p>
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Burada atılan sloganlardan sonra göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

<p>Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.</p>
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Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.

<p>Gazze'de öldürülen 13 binden fazla insan saygıyla anıldı.</p>
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Gazze'de öldürülen 13 binden fazla insan saygıyla anıldı.

<p>Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.</p>
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Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.

<p>Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.</p>
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Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.
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