ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi önünde 'Bronx Savaş Karşıtı Koalisyonu', Filistinliler için ABD'ye geliş hakkı tanınmasını talep ettikleri bir gösteri düzenledi.
Yaşlı çocuk demeden birçok kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.
Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.
Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı.
ABD'nin birçok eyaletinde İsrail'e tepki gösterileri aralıksız sürdü.
Burada atılan sloganlardan sonra göstericiler olaysız şekilde dağıldı.
Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.
Gazze'de öldürülen 13 binden fazla insan saygıyla anıldı.
Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.
Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.