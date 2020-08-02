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'Işıklı Gölü, bizim için çok önemli bir değer. Sulama amaçlı oluşturulan gölü turizmde ön plana çıkarmak istiyoruz. Fazla derin olmayan gölün biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı olarak belirlendi. Çok sayıda su kuşunun barındığı gölde nilüferler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Sahip olduğumuz bu değeri tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanların hayran kaldığı nilüfer çiçekleriyle burası tam bir doğa harikası. Göldeki güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler geliyor. Böylesine önemli değerlerimizin herkes tarafından görülmesi gerekir. Biz bölgeyi doğa tutkunlarına daha çok tanıtmak istiyoruz.'