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Özellikle başka bir oyun oynanır 1-0 sonrası, bizim de işimize gelir. Bu kadar pozisyon sonrası devreye 1-0 geride girmek hiç hoş olmadı bizim için. Penaltıda hiçbirimiz mutabık kalamıyoruz. Cüneyt Hoca bize penaltıda öyle bir izah etti ki biz özür dileyecektik az daha, e bugünkü nereden geliyor?'