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Burada Fırsat Aydınus'a bir şey diyemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi, iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler... Niyetleri iyi değil... Bu hakemler kuralları daha iyi biliyor bizden fakat biliyorlar... 'Beşiktaş, Galatasaray , Fenerbahçe 'nin lehine verirsem devam ederim' diye düşünüyorlar.