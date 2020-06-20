Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada sürpriz olarak Enzo Roco'ya şans verdi.
Deneyimli hoca, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine ise kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma siyah-beyazlıların 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller; Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Kevin N'Koudou, Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti, Denizlispor ise 31 puanda kaldı.
SERGEN'İN SEVİNCİ OLAY OLDU
Zorlu karşılaşmanın 67'inci dakikasında N'Koudou, Adem Ljajic ile girdiği verkaçın ardından muhteşem bir gole imza attı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ!
Yıldız futbolcunun enfes golünün ardından Sergen Yalçın'ın verdiği tepki sosyal medyada olay oldu.
Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
N'Koudou'nun süreklilik kazanması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın gole ise şu sözlerle övgüler dizdi...
Fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de gol attı. Ama önemli olan süreklilik
Hedefe gitmemiz için kenar oyuncularımızdan sürekli katkı almamız lazım