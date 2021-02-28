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'Normalleşme hangi illerde başlayacak? , hangi illerde yasaklar kalkacak' soruları milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği adımlara göre, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama uygulanmaya devam edilirken, mavi listedeki illerde ise normalleşme süreci başlayacak. Son karar ise, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, normalleşmenin başlayacağı ve kısıtlamaların devam edeceği kırmızı, turuncu, sarı ve mavi listede olan iller...