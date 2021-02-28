'Normalleşme hangi illerde başlayacak? , hangi illerde yasaklar kalkacak' soruları milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği adımlara göre, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama uygulanmaya devam edilirken, mavi listedeki illerde ise normalleşme süreci başlayacak. Son karar ise, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, normalleşmenin başlayacağı ve kısıtlamaların devam edeceği kırmızı, turuncu, sarı ve mavi listede olan iller...
Türkiye'de uzun süredir devam eden koronavirüs kısıtlamaları yavaş yavaş sona eriyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili milyonlarca vatandaş ve esnaf müjdeli haberi bekliyor. Gözler pazartesi günü Konu ile ilgili yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gruplara ayrılan listede yer alan bazı illerde kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor.
Bakan Koca da 10 şehir için normalleşme mesajı verdi. Öte yandan bir kentte Nisan başına kadar erteleme kararı duyuruldu. 4 renk grubuna ayrılan illerde en az vaka sayısı olan şehirler mavi listede yer alıyor. İşte sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı ve kısıtlamaların devam edeceği iller.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.
İLLERDE RİSK DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ESNETİLECEK
İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller turuncu ile gösterilecek.
Bakan Koca, vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin açıklama yaparak bu 10 il için normalleşme mesajı verdi. 81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.
Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.
KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN İLLER
Kırmızı listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde; Ordu birinci sırada, Giresun ikinci Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor. Bunu Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya takip ediyor.
KARADENİZ'DEN 4 İL KIRMIZI LİSTEDE
Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.
SAMSUN İÇİN KARAR: 1 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ
Samsun'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi amacıyla, işlek caddelerde HES kodu uygulamasına geçilmesi, sinema salonlarının açılmasının 1 ay ertelenmesi kararlaştırıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için bazı tedbirler alındığı belirtildi.
İSTANBUL'DA KISITLAMAYA DEVAM EDİLMESİ PLANLANIYOR
Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor.
Listenin en geniş yerini kapsayan bu grupta da kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor.
TURUNCU LİSTEDEKİ 39 İL
Turuncu listede yer alan iller ise şöyle sıralanıyor: Burdur, Kocaeli, Balıkesir, Amasya, Ardahan, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Antalya, Bolu, Artvin,
TURUNCU LİSTEDEKİ 39 İL
Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir, Muğla,
TURUNCU LİSTEDEKİ 39 İL
Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya, Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir, Çorum, Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.
SARI LİSTEDE YER ALAN İLLER
Listenin üçüncü grubunda bulunan sarı listede 25 il var. Bu illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.
Sarı listede yer alan iller ise şöyle:
Eskişehir, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Afyon, Denizli, Bartın, Kırşehir, Tunceli, Isparta,
SARI LİSTEDE YER ALAN İLLER
Çankırı, Bayburt, Kastamonu, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı, Kars, Bingöl, Diyarbakır, Uşak, Karabük, Bitlis, Van ve Mardin.
MAVİ LİSTEDE İSE 5 İL VAR
Mavi listeye girmeyi başaran iller ise normalleşmenin uygulanacağı ilk şehirler. Bu listede ise 5 il bulunuyor.
Mavi listedeki 5 il: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari.
Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3,21 oranıyla en iyi durumda olan Hakkari, normalleşmeye en yakın kent olarak ön plana çıkıyor.
Vatandaşların salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının özverili gayretleri, kentte vaka sayısının gerilemesini sağladı.
LOKANTA, KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Bilim Kurulunda tavsiye kararları alındı. O tavsiye kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim.' dedi.
65 YAŞ KISITLAMASI BİTİYOR MU?
65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor. Bakan koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. 'Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir.' dedi.