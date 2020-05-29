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Normalleşme takvimi neleri kapsıyor? İşte adım adım normalleşme takviminin maddeleri

Normalleşme takvimi neleri kapsıyor? İşte adım adım normalleşme takviminin maddeleri
29 Mayıs 2020 Cuma

Normalleşme takvimi kapsamında Türkiye'de yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan yeni normalleşme takvimini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan pek çok kısıtlama 1 Haziran'da sona ermiş olacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ise sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Peki, normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? İşte 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan normalleşme takvimin maddeleri...

<p>Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında Türkiye'de 1 Haziran sonrası hayatın normale dönmesiyle sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasağı da sona erecek. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de birçok şey kademeli olarak normale dönecek. İşte madde madde pazartesiden itibaren normalleşme takviminin maddeleri ve açılacak yerler.</p>
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Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında Türkiye'de 1 Haziran sonrası hayatın normale dönmesiyle sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasağı da sona erecek. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de birçok şey kademeli olarak normale dönecek. İşte madde madde pazartesiden itibaren normalleşme takviminin maddeleri ve açılacak yerler.

<p>Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 2,5 aydır devam eden kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...</p>
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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 2,5 aydır devam eden kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...

<p><b>SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz' açıklaması yaptı.</p>
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SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR


Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz' açıklaması yaptı.

<p>Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek. </p>
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Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek. 

<p><b>KAMU PERSONELİ İŞ BAŞI YAPACAK<br></b><p><b><br></b></p></p><p>İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.</p>
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KAMU PERSONELİ İŞ BAŞI YAPACAK


İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

<p><b>RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.</p>
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RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR


1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.

<p><b>PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.</p>
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PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK


Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

<p><b>SPOR SALONLARI AÇILIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak</p>
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SPOR SALONLARI AÇILIYOR


Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak

<p><b>HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.</p>
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HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK


Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

<p><b>ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.</p>
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ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR


İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

<p><b>KREŞLER AÇILIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak.</p>
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KREŞLER AÇILIYOR


Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak.

<p><b>HALI SAHALAR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete geçiyor.</p>
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HALI SAHALAR


Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete geçiyor.

<p><b>SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.</p>
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SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR


Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

<p><b>KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.</p>
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KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK


Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

<p><b>AÇIK HAVA KONSERLERİ<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.</p>
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AÇIK HAVA KONSERLERİ


Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

<p><b>DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.</p>
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DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR


Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

<p><b>DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.</p>
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DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR


Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

<p><b>KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.</p>
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KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR


Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

<p><b>0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ<br></b><p><b><br></b></p></p><p>20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.</p>
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0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ


20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

<p><b>65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.</p>
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65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM


Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

<p>Hayvan satış yerleri 1 Haziran açılıyor.<br></p>
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Hayvan satış yerleri 1 Haziran açılıyor.

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