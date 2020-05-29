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Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında Türkiye'de 1 Haziran sonrası hayatın normale dönmesiyle sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasağı da sona erecek. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de birçok şey kademeli olarak normale dönecek. İşte madde madde pazartesiden itibaren normalleşme takviminin maddeleri ve açılacak yerler.