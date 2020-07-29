9 / 13



Madenli Yat Limanı ile Su Sporları Merkezi'nin açılmasıyla bölgede ciddi yatırımların da olacağını anlatan Doğan, 'Ben buraya birtakım özel sektörün, yatırımcının da gelip yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Türkiye'nin en büyük otel zincirlerinden bir tanesinin yönetim kurulu başkanı beni ziyaret etti ve ilk önce Antakya'da daha sonra da deniz kenarında 5 yıldızlı otel yapma isteğini beyan etti, biz valilik olarak her türlü desteği vereceğimiz kendisine söyledik, hazırlıklarını yapıyor. İlaveten farklı talepler de geliyor, onları da valilik olarak değerlendiriyoruz ve her türlü desteği de vermeye hazırız.' dedi.