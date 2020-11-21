Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe'nin galibiyetini Rıdvan Dilmen değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...
DEVLET 300 MİLYON TL VERDİ
Yaklaşık 4,5 ay süren bir yayın krizi oldu. TFF sanırım 2 Milyon 650 bin TL istiyordu. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Cumhurbaşkanı araya girdi, aradaki 300 Milyon TL'lik farkı devlet verecek. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır.
PENALTI DOĞRU, HAKEM İYİYDİ
Gençlerbirliği oyuncusuna baktım, ağzını okudum. Gençlerbirliği oyuncusu 'Önce o faul yaptı' dedi, kendi faulünü kabul etti. Penaltıyı nerede yaptığına da baktım. Gençlerbirliği oyuncusu haklı mı diye baktım, faul yaptığını bildiği için 'Önce bana faul yaptı' dedi. Hakem Halil Umut Meler tertemiz maç yönetti
Futbolcu maçın içinde skoru bilir. Aykut Kocaman'la beraber oynarken geriye düştüğümüzde ya da skor berabere olduğunda, 'Aykut rahat ol 4 yaparız' derdim. Maçı izleyen herkes, bu maçın nasıl biteceğini tahmin ediyordu.
Fenerbahçe son 20 yıl içinde sanırım nadir 13 puan almıştır. Bu tablo da şampiyonluklara sebep oluyor. Fenerbahçe'nin son yıllarda iç sahada kayıpları artmıştı. Artık büyük takımlar için deplasmanın da farkı yok, güç farkı daha da ortaya çıkıyor.
Caner Erkin ve Ozan Tufan çok önemli oyuncular. Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kaybedilebilirdi. Mert Hakan 'Ben buradayım' dedi. Kadro genişliğini avantajları çok fazla. Fenerbahçe'nin çok klas oyuncuları var.
Jose Sosa oyun içinde antrenördür. Olağanüstü performans göstermez. 5. golde topu dikti, şöyle bir baktı ve Serdar Aziz'i gördü. Topu direk adrese gönderdi. Antrenör hemen kullan diyecektir ama gerek yok çünkü Sosa sahada oyuncu içi antrenörü.
Jose Sosa'dan bahsederken, burada Erol Hoca'ya bir eleştirim yok, yanlış anlaşılmasın. Erol Hoca doğru planlama yapmış, doğru hazırlanmış. Oyuncu değişikliklerini yaptı, sınırdaki Luiz Gustavo'yu Beşiktaş derbisi öncesi oyundan aldı. Daha erken alabilirdi ama doğru işler.
'Bu kadroyu ben de yaparım' demek kolay. O işler öyle değil. Erol Hoca duygusal değil ama bu rotasyonu daha önce yapmalıydı. Bu kadroyu yönetmek de kolay değildir.
Mert Hakan Yandaş, Temmuz ayında 'Ben her maç 8 numarayı giyeceğim' diyordu ama yedek kaldı. Erol Hoca için en büyük tehlike bu takımı yönetmek. Ancak duruşuyla bana yönetebileceğini gösterdi. Taktik hatalar, tercih hataları yaptı ama duruşu var. Bu kadroyu dezavantaja çevirmez.
Samatta ve Cissie 10 üzerinden 9'luk santrfor değiller ama 'Neden Samatta ile başlamadı?' demedik.
İşte bu kadro avantajı. Samatta kendi özelliğini yanıtamıyor. Genk'te Beşiktaş'a oynadığı maçtaki gibi değil. Cisse değerli bir transfer.
Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak.
Diego Perotti samen alevi gibi göründü ama Türkiye'de en çok penaltı yaptıran oyuncu olur. Enteresan dönüyor, rakipleri tes yakalıyor. Perotti dolu dolu oynamadı ama tercübeli oyuncu. Diego Perotti %50 kapasitesinde.
Dimitiris Pelkas'ı hocası istediği gibi kullanıyor. İkiye biri seviyor, araya oynamayı seviyor, özelliklerini kullanıyor. Bu yaştaki Jose Sosa'dan daha fazlasını alamazsın, biraz daha üste çıkabilir.