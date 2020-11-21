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Gençlerbirliği oyuncusuna baktım, ağzını okudum. Gençlerbirliği oyuncusu 'Önce o faul yaptı' dedi, kendi faulünü kabul etti. Penaltıyı nerede yaptığına da baktım. Gençlerbirliği oyuncusu haklı mı diye baktım, faul yaptığını bildiği için 'Önce bana faul yaptı' dedi. Hakem Halil Umut Meler tertemiz maç yönetti