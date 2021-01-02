Süper Lig'de son haftalarda başarılı bir grafik çizen Galatasaray, üst üste üçüncü galibiyetini almak adına, Ersun Yanal'ın Antalyaspor ile Türk Telekom'da kozlarını paylaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 51. dakikasında yaşanan faul pozisyonu, karşılaşmasının hararetlenmesine neden oldu.
Mücadeleye 11'de başlayan Emre Kılınç, karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyasporlu futbolcu Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.
EMRE'NİN ARKADAN YAPTIĞI MÜDAHALE KARTI GETİRDİ
Hızlı gelişen Antalyaspor atağından Emre Kılınç'ı çalımlayan Amilton, hızla rakip kaleyi doğru topu sürerken Emre'nin arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz kırmızı kartını çıkarırken sarı kırmızılı futbolcular karara itiraz etti.
SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI
VAR'da pozisyon incelendikten sonra hakemin kararı değişmezken Emre Kılınç, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
KARAR SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Maç sonu Arda Turan kartın yanlış olduğunu belirtirken:
'ÖYLE KIRMIZI KART OLMAZ'
Emre Kılınç'ın kırmızı kartı ve tartışma yaratan Marcao'nun pozisyonu hakkında da konuşan Arda Turan
'Mücadeleden ötürü takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'a yakışan şekilde oynamaya çalıştık. Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart.
Marcao'nun hareketi belki kırmızı karttır ama Emre'nin hareketi durdurmak için. Sakatlamaz o hamle. Hakemler futbolu oynatmalı. Futbol öğrenilmeli. Futbolun bir ruhu, bir gerçekliği vardır.
Her darbe faul, penaltı değildir. Sadece Galatasaray değil, her taıım için geçerli olmalı. Sonuç olarak 1 puana kazanç olarak bakmıyoruz. İleride işimize yarar' ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DA FALCAO DEPREMİ! 45'TE GİRDİ, 75'TE ÇIKTI
Radamel Falcao'nun 2 ay süren sakatlığını atlatıp sahalara dönmesi Galatasaray'da büyük sevinç yaratmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının son dakikalarında oyuna dahil olan ve formasına kavuşan Falcao, Antalyaspor maçının ikinci devresinde Ömer Bayram'ın yerine oyuna girdi.
Yıldız futbolcu, 75. dakikada sakatlığının nüks etmesi sonrası kenara geldi. Oyuna devam edemeyen Falcao, yerini Sekidika'ya bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.