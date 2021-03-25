İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9633
  • EURO
    9,4248
  • ALTIN
    442.006
  • BIST100
    1394.36
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • 'O kralını yönetir' Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığı sonrası: Kurtulduk! Tam 8 ay yazdım...

'O kralını yönetir' Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığı sonrası: Kurtulduk! Tam 8 ay yazdım...

'O kralını yönetir' Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığı sonrası: Kurtulduk! Tam 8 ay yazdım...
25 Mart 2021 Perşembe

Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığı sonrası sarı lacivertli camiada hareketli saatler yaşandı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından çok sayıda isimden yorumlar yapıldı.

<p>Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildiğini duyurdu, kalan maçlarda takımın başında sportif direktör Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.</p>
1
/
15

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildiğini duyurdu, kalan maçlarda takımın başında sportif direktör Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.

<p>Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut'un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük'ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi. </p>
2
/
15

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut'un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük'ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi.

<p>Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.</p>
3
/
15

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

<p>Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.</p>
4
/
15

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

<p>Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verildi ve uzun zamandır teknik direktörlük için adı geçen Emre Belözoğlu bu görevi aldı. </p>
5
/
15

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verildi ve uzun zamandır teknik direktörlük için adı geçen Emre Belözoğlu bu görevi aldı.

<p>Geçen sene 39 yaşında sarı lacivertlilerde futbolu bırakan ve futbol direktörlüğü koltuğuna oturan Belözoğlu 1 sene geçmeden takımın teknik direktörü oldu. </p>
6
/
15

Geçen sene 39 yaşında sarı lacivertlilerde futbolu bırakan ve futbol direktörlüğü koltuğuna oturan Belözoğlu 1 sene geçmeden takımın teknik direktörü oldu.

<p class='>Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci ise Emre Belözoğlu'na güveniyor.<br></p>
7
/
15

<p>Nihat Kahveci Twitter'dan yazdığı yorumda, 'Emre Belözoğlu yönetir hem de kralını' yazdı.</p>
8
/
15

Nihat Kahveci Twitter'dan yazdığı yorumda, 'Emre Belözoğlu yönetir hem de kralını' yazdı.

<p>Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla vedalaşan Erol Bulut ve kalan maçlarda görev alacak Emre Belözoğlu ile ilgili sosyal medyada binlerce tweet atıldı. İşte onlardan bazıları...</p>
9
/
15

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla vedalaşan Erol Bulut ve kalan maçlarda görev alacak Emre Belözoğlu ile ilgili sosyal medyada binlerce tweet atıldı. İşte onlardan bazıları...

10
/
15

11
/
15

12
/
15

13
/
15

14
/
15

15
/
15

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.