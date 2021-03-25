Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildiğini duyurdu, kalan maçlarda takımın başında sportif direktör Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.
Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut'un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük'ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi.
Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.
Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verildi ve uzun zamandır teknik direktörlük için adı geçen Emre Belözoğlu bu görevi aldı.
Geçen sene 39 yaşında sarı lacivertlilerde futbolu bırakan ve futbol direktörlüğü koltuğuna oturan Belözoğlu 1 sene geçmeden takımın teknik direktörü oldu.
Nihat Kahveci Twitter'dan yazdığı yorumda, 'Emre Belözoğlu yönetir hem de kralını' yazdı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla vedalaşan Erol Bulut ve kalan maçlarda görev alacak Emre Belözoğlu ile ilgili sosyal medyada binlerce tweet atıldı. İşte onlardan bazıları...