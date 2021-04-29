Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye VAR kararları damga vurdu. Fenerbahçe'de maça Mesut Özil sağ kanat, Ozan Tufan 8 numara başlamıştı. Kısa süre sonra yer değiştirdiler. Mesut merkeze, Ozan Tufan sağ kanada geçti.
SALİH DİREĞE TAKILDI
22. dakikada maçtaki ilk isabetli şut Caner Erkin'den geldi. Marafona kurtardı. 24. dakikada Salih Uçan'ın şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
28. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia yerde kaldı, penaltı kararının ardından Fenerbahçeli oyuncular, kırmızı kart itirazı yaptı. Ama VAR kontrolünde Valencia'nın penaltı öncesinde ofsaytta olduğu tespit edildi.
Bu karar sonrası kenarda Emre Belözoğlu'nun futbolculara sözleri duyuldu. Emre, 'Hadi devam, moral bozma devam' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu.
41. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Caner Erkin'den Mustafa Pektemek'in ayağındaki topa kritik bir müdahale geldi.
43. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kırmızı kart gördü. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR, pozisyonda ofsayt yok dedi ve Gökhan Gönül oyundan atıldı.
Kırmızı kart sonrası Gökhan üzüntü yaşadı. Gökhan Gönül, Süper Lig'de Ocak 2013'ten beri ilk kez kırmızı kart gördü.
Sağ kanattan Gökhan Gönül'le hücum etmeye çalışan Fenerbahçe'de tecrübeli sağ bek önce takım arkadaşına boşken pas atmadı, daha sonra karar değiştirdi ve pası attı ancak Alanyasporlular bunu görüp araya girdiler.
Yapılan kontrollerde pozisyonun ofsayt olmadığı da saptanınca Gökhan'ın kırmızı kartı geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
Alanyaspor'un kazandığı frikikte ise sarı lacivertli ekibin iki yıldız ismi Harun Tekin ve Caner Erkin arasında gergin anlar yaşandı.
Alanyaspor serbest vuruşunda Harun'un baraja adam istemesi Caner Erkin'i kızdırdı.
5'li baraj kurdurmak isteyen Harun'a Caner Erkin sinirlendi. Harun Tekin'e 'Oğlum adam yok burada!' dedi. Daha sonrasında barajdaki futbolcu sayısı 4'e düştü.
Fenerbahçe bir sonraki 39. haftada evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.