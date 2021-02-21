Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.
Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.
8. dakikada İlk net gol pozisyonu Göztepe'den geldi. Fenerbahçe'de Szalai topa müdahale etmek istedi ama top Göztepeli Ndiaye'nin önüne düştü. Altay Bayındır kurtardı.
GÖZTEPE'DE 3 EKSİK
Göztepe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ile sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre bu oyuncuların yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate'ye şans verdi.
PELKAS YEDEK
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçında yedek soyundu. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle 4 haftadır forma giyemeyen Pelkas, Göztepe maçı ile takıma dahil oldu. Teknik direktör Erol Bulutun Göztepe maçı kadrosuna dahil ettiği Pelkas, yedekler arasında yer aldı. Fenerbahçe'de yedekler arasında ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül yer aldı.
EN ERKEN GOLÜNÜ ATTTI
OPTA verilerine göre Halil Akbunar, bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki en erken golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.
SOSA YAKIN MESAFEDEN KAÇIRDI
38. dakikada frikikte kaleci İrfan Can boşa çıktı, Thiam indirdi, Szalai net gol pozisyonunda topu ıskaladı. 43. dakikada ise Jose Sosa'nın yakın mesafeden şutunu İrfan Can kurtardı.
ZEMİN ÇALIŞMASI
Fenerbahçede Ülker Stadyumu'nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapılıyor. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlanmıştı son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.
OZAN TUFAN'DAN HAKEME TEPKİ
İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan'dan hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Ozan Tufan 'Mahvediyorsun bizi ya!' sözleri canlı yayına yansıdı.
Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisi sonrası sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.