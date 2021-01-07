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Fenerbahçe'nin kendileri ile daha fazla kafa kafaya oynamasını beklediğinin altını çizen genç hoca, 'Şu an ne söyleyeceğimi bulamıyorum. Soyunma odasında da çok düşündüm. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Belki yanlış anlaşılabilirim, belki yanlış şeyler konuşabilirim, o yüzden çekiniyorum ne söyleyeceğime.' dedi ve ekledi: