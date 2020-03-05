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O ülkede 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı!

O ülkede 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı!
05 Mart 2020 Perşembe

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Dawn haber sitesine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.
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Dawn haber sitesine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine sevk edildi.
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Polis ve paramilis güçler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine sevk edildi.

Çöken binada çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.
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Çöken binada çok sayıda kişinin ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.
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Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması talebinde bulundu.

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