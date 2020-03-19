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Umarım teklifler alırım. Her şey bittiğinde, herkes işe geri döndüğünde, ben de sahaya geri döneceğim, o zaman her şey normalleşecek. En kısa zamanda sahada olmak istiyorum. Ama önce bu virüsü yenmeliyiz. Bir sonraki hikayemi dört gözle bekliyorum. Nerede olacağımı bilmiyorum. Belki İngiltere'deki evime daha yakın olmak istiyorum. Ama ne olacağını göreceğiz. En iyi seçeneği değerlendireceğim ve oraya gideceğim. Bu arada, kızlarım beni formda tutmaya yardımcı olacak. Ben de spor yapacağım ve eğer yapabilirsem, biraz dışarıda koşacağım.