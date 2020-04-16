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  • 'Oğlumun ismi Asil Aslan olacak' Arda Turan: 'Umarım Galatasaray'a giderim'

'Oğlumun ismi Asil Aslan olacak' Arda Turan: 'Umarım Galatasaray'a giderim'

'Oğlumun ismi Asil Aslan olacak' Arda Turan: 'Umarım Galatasaray'a giderim'
16 Nisan 2020 Perşembe

Türk futbolunun yetiştirdiği en kariyerli sporculardan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

<p>Arda Turan'ın açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:</p>
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Arda Turan'ın açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:

<p><b>ARDA TURAN'IN SÖZLERİ</b></p><p>Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesinin son aylarına giren Arda Turan, Haber Global canlı yayınına katıldı ve koronavirüs sürecinde neler yaptığını anlattı.</p>
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ARDA TURAN'IN SÖZLERİ

Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesinin son aylarına giren Arda Turan, Haber Global canlı yayınına katıldı ve koronavirüs sürecinde neler yaptığını anlattı.

<p><strong>'MORAL VE SABIR ÖNEMLİ'</strong></p><p>Dikkat ederek geçiyor günler, kilo almamaya çalışarak, bol bol el yıkayarak geçiyor. Sabretmemiz, birbirimize moral vermemiz gereken günler. Havalar da ısındı, insanlar sıkılıyor, çalışamadıkları için maddi sıkıntılar da yaşıyorlar. Moral ve sabır en önemli şey.</p>
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'MORAL VE SABIR ÖNEMLİ'

Dikkat ederek geçiyor günler, kilo almamaya çalışarak, bol bol el yıkayarak geçiyor. Sabretmemiz, birbirimize moral vermemiz gereken günler. Havalar da ısındı, insanlar sıkılıyor, çalışamadıkları için maddi sıkıntılar da yaşıyorlar. Moral ve sabır en önemli şey.

<p><strong>'İMECE USULÜ NE YAPABİLİRİZ'</strong></p><p>100 bin maske sözü vermiştik, bunun dağıtımı devam ediyor. Yarın bir parti daha gelecek. Devletimiz birçok şeyde yardımcı olmaya çalışıyor. Hemen talebe karşılık vermek gibi, biz de imece usulü ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Geceleri bazı hastanelerimizin beslenme ihtiyacını karşılayabilecek yardımlar yapmaya çalışıyoruz.</p>
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'İMECE USULÜ NE YAPABİLİRİZ'

100 bin maske sözü vermiştik, bunun dağıtımı devam ediyor. Yarın bir parti daha gelecek. Devletimiz birçok şeyde yardımcı olmaya çalışıyor. Hemen talebe karşılık vermek gibi, biz de imece usulü ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Geceleri bazı hastanelerimizin beslenme ihtiyacını karşılayabilecek yardımlar yapmaya çalışıyoruz.

<p><strong>'YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN'</strong></p><p>Yaptığımız yardımları söylememizin nedeni, insanlara belki örnek olabilmek. Yanlış bir anlayışa da neden olmak istemiyorum.</p>
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'YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN'

Yaptığımız yardımları söylememizin nedeni, insanlara belki örnek olabilmek. Yanlış bir anlayışa da neden olmak istemiyorum.

<p><strong>'İSPANYA İÇİN DUA EDİYORUM'</strong></p><p>İspanya'da hastanelerin durumu, yayılma hızı daha çok olduğu için daha zor durumdalar. Onların da bir an önce toparlanmaları için dua ediyorum. Bizden daha zor ve sıkıntılı olduklarını biliyorum. Sokağa çıkma yasağı var, markete bile izinle gidiyorlar.</p>
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'İSPANYA İÇİN DUA EDİYORUM'

İspanya'da hastanelerin durumu, yayılma hızı daha çok olduğu için daha zor durumdalar. Onların da bir an önce toparlanmaları için dua ediyorum. Bizden daha zor ve sıkıntılı olduklarını biliyorum. Sokağa çıkma yasağı var, markete bile izinle gidiyorlar.

<p><strong>'EKSTRA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'</strong></p><p>Çok şükür eşim iyi, kontrolünü ertelemek zorunda kaldık. Sabah erken saatlerde kontrole girebildi. Eşim hamile olduğu için ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Temmuz ayında doğum bekliyoruz, inşallah sağlıklı kucağımıza alırız.</p>
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'EKSTRA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'

Çok şükür eşim iyi, kontrolünü ertelemek zorunda kaldık. Sabah erken saatlerde kontrole girebildi. Eşim hamile olduğu için ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Temmuz ayında doğum bekliyoruz, inşallah sağlıklı kucağımıza alırız.

<p><strong>'BEBEĞİN ADI ASİL ASLAN'</strong></p><p>Oğlumun adı Asil Aslan olacak. İlk evladımızın adına birlikte karar vermiştik, şimdiki ismi kendisi istedi, hem anneme, hem de kendi annesine onaylatınca bana söz hakkı kalmadı.</p>
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'BEBEĞİN ADI ASİL ASLAN'

Oğlumun adı Asil Aslan olacak. İlk evladımızın adına birlikte karar vermiştik, şimdiki ismi kendisi istedi, hem anneme, hem de kendi annesine onaylatınca bana söz hakkı kalmadı.

<p><strong>GALATASARAY MESAJI YOLLADI</strong></p><p>'Galatasaray'a transferin olmadı, hedefin ne?' sorusuna Arda Turan, daha önce 'Gönlümde Galatasaray var' sözünü de öne çıkararak, 'Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz, herkesin ilk hedefi iyileşmek. Sonrasında eşim ve ailemle doğru kararı vermek istiyorum. Şu ana kadar transferi düşünemedim, bu işler bitsin, umarım gönlümüzdeki yer olur' cevabını verdi.</p>
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GALATASARAY MESAJI YOLLADI

'Galatasaray'a transferin olmadı, hedefin ne?' sorusuna Arda Turan, daha önce 'Gönlümde Galatasaray var' sözünü de öne çıkararak, 'Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz, herkesin ilk hedefi iyileşmek. Sonrasında eşim ve ailemle doğru kararı vermek istiyorum. Şu ana kadar transferi düşünemedim, bu işler bitsin, umarım gönlümüzdeki yer olur' cevabını verdi.

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