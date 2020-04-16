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'İSPANYA İÇİN DUA EDİYORUM'

İspanya'da hastanelerin durumu, yayılma hızı daha çok olduğu için daha zor durumdalar. Onların da bir an önce toparlanmaları için dua ediyorum. Bizden daha zor ve sıkıntılı olduklarını biliyorum. Sokağa çıkma yasağı var, markete bile izinle gidiyorlar.