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OKUL İÇİN HES KODU ALMA





Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak çalışmayla hayata geçirilen HES uygulamasıyla pozitif vaka halinde öğrenciler kontrol altında olacak. Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerden istenen HES kodu konusunda binlerce veli ve öğrenci için HES kodu nasıl alınır? Okul için HES kodu alma gibi araştırmalar yapıyor. HES kodu 3 farklı yöntem ile öğreniliyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından, 2023'e atılan SMS ya da e devlet ekranından alınıyor. İşte, ayrıntılar...