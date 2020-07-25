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Okan Buruk: Bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim

Okan Buruk: Bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim
25 Temmuz 2020 Cumartesi

Medipol Başakşehir'i Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Okan Buruk'tan, altyapısından yetiştiği Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

<p>Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray itirafında bulundu.</p>
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Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray itirafında bulundu.

<p>Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlanan Okan Buruk, bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söyledi.</p>
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Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlanan Okan Buruk, bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söyledi.

<p>İşte Okan Buruk'un açıklamaları...</p>
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İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

<p>'Fatih Terim bir tane ve Türkiye'de tek hoca.'</p>
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'Fatih Terim bir tane ve Türkiye'de tek hoca.'

<p>'Ben de yeni jenerasyon hocalardan, iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim.' </p>
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'Ben de yeni jenerasyon hocalardan, iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim.' 

<p>'Türkiye'de önemli teknik direktörler başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi...'</p>
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'Türkiye'de önemli teknik direktörler başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi...'

<p>'Biz de yeni jenerasyon teknik direktörler olarak aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye'de hem milli takımlarda hem de yurt dışında çalışmak istiyoruz.' </p>
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'Biz de yeni jenerasyon teknik direktörler olarak aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye'de hem milli takımlarda hem de yurt dışında çalışmak istiyoruz.' 

<p>'Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur.'</p><p><br></p><p>Sporx</p>
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'Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur.'


Sporx

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