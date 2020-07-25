Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray itirafında bulundu.
Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlanan Okan Buruk, bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söyledi.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
'Fatih Terim bir tane ve Türkiye'de tek hoca.'
'Ben de yeni jenerasyon hocalardan, iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim.'
'Türkiye'de önemli teknik direktörler başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi...'
'Biz de yeni jenerasyon teknik direktörler olarak aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye'de hem milli takımlarda hem de yurt dışında çalışmak istiyoruz.'
'Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur.'
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