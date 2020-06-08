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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye ret

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye ret
08 Haziran 2020 Pazartesi

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, Inter ve Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Başakşehir'in hocası Okan Buruk'a sarı lacivertli takımın başına geçmesini teklif etti. Buruk bu teklife bakın nasıl yanıt verdi.

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu.
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Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu.

<p>Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.</p>
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Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.

<p>Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.</p>
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Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.

<p>Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi.</p>
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Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi.

<p>Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayal ettiği gelen bilgiler arasında.</p>
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Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayal ettiği gelen bilgiler arasında.

<p>Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferler kazandığı 1996- 2000 takımının da en önemli parçalarından olan Okan Buruk sarı-kırmızılı forma ile kariyerinde 280 maça çıkarken 40 gol atıp 48 kez de asiste imza attı.</p>
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Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferler kazandığı 1996- 2000 takımının da en önemli parçalarından olan Okan Buruk sarı-kırmızılı forma ile kariyerinde 280 maça çıkarken 40 gol atıp 48 kez de asiste imza attı.

<p>Fenerbahçe'nin elinde 3 teknik direktör ismi kaldı. Nenad Bjelica, listedeki tek yabancı.</p>
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Fenerbahçe'nin elinde 3 teknik direktör ismi kaldı. Nenad Bjelica, listedeki tek yabancı.

<p>Türk alternatifler ise Alanyaspor'dan Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı.</p><p><br></p><p>Sabah</p>
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Türk alternatifler ise Alanyaspor'dan Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı.


Sabah

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