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  • Okan Buruk'tan maç sonu sert açıklamalar! 'Kınıyorum, gerçekten utanç vericiydi!'

Okan Buruk'tan maç sonu sert açıklamalar! 'Kınıyorum, gerçekten utanç vericiydi!'

Okan Buruk'tan maç sonu sert açıklamalar! 'Kınıyorum, gerçekten utanç vericiydi!'
05 Ağustos 2020 Çarşamba

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

<p>Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.</p>
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

<p>İşte Okan Buruk'un açıklamaları;</p>
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İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

<p>Mağlubiyetten ötürü üzgünüm. Oyuncularım, zor bir sezonun ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, olmadı.</p>
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Mağlubiyetten ötürü üzgünüm. Oyuncularım, zor bir sezonun ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, olmadı.

<p>Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık.</p>
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Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık.

<p><b>SORUMLUSU BENİM MAÇIN!</b><br></p>
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SORUMLUSU BENİM MAÇIN!

<p>Bireysel olarak değil, takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık.</p>
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Bireysel olarak değil, takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık.

<p>Direkt 1-2 oyuncu üzerinden değil... Sorumlusu benim bu maçın</p>
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Direkt 1-2 oyuncu üzerinden değil... Sorumlusu benim bu maçın

<p><b>KALİTEYİ GÖREMEDİK!</b></p>
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KALİTEYİ GÖREMEDİK!

<p>Zor bir dönem. Sezon bitmiş, ağustosun ortası. Çok da genç bir takım değiliz.</p>
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Zor bir dönem. Sezon bitmiş, ağustosun ortası. Çok da genç bir takım değiliz.

<p>Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik.</p>
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Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik.

<p>Şampiyonluk sonrası 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz</p>
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Şampiyonluk sonrası 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz

<p><b >OTELE YAPILAN SALDIRI KORKUTTU!</b></p>
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OTELE YAPILAN SALDIRI KORKUTTU!

<p>Dün gece otelimize yapılan saldırı hem beni, hem oyuncularımı, hem otelin misafirlerini korkuttu. </p>
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Dün gece otelimize yapılan saldırı hem beni, hem oyuncularımı, hem otelin misafirlerini korkuttu. 

<p>Polis hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. <br></p>
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Polis hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. 

<p>Bunu kınıyorum. Gerçekten utanç vericiydi<br></p>
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Bunu kınıyorum. Gerçekten utanç vericiydi

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